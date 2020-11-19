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Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
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Сучасна людина постійно перебуває в русі і веде активний спосіб життя – це відпочинок, книги, подорожі, спорт та різні захоплення. І є додатки, які допомагають спростити вирішення цих повсякденних та робочих справ. Тож розповідаємо, якими програмами варто користуватися, щоб все було під контролем.
Сьогодні багато справ як рутинних, так і по роботі та бізнесу можна вирішувати через смартфон. І це не тільки читання електронної пошти, спілкування з партнерами і замовлення таксі. Тож ми зібрали корисні додатки, які стануть у пригоді кожній успішній людині.
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5 найкорисніших додатків на смартфон
Maps.me
Maps.me – незамінний додаток для затятих мандрівників. Це зручні карти, які прокладають потрібні маршрути, показують безліч локацій ресторанів, готелів і місць відпочинку. І важливо – працює все в оффлайн-режимі.
До слова, у вас є ще шанс легко отримати смартфон Sigma mobile X-TREME PQ20, який точно не підведе у подорожах, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!
Детальніше про гаджет для успішних людей тут: Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
MyLifeOrganized
Корисна програма, яка дозволяє розпланувати і організувати ваш час. MyLifeOrganized стане вашим особистим секретарем, який постійно перебуває поруч з вами, веде список справ і вчасно нагадує про необхідність їх виконання. Завдання можна об'єднувати в групи і встановлювати залежність реалізації одних завдань від виконання інших. Тут є навіть можливість вказати місце розташування, в якому має спрацювати нагадування (наприклад, нагадати купити батарейки, коли ви будете в магазині).
Nike Training Club
У цьому додатку ви знайдете велику кількість вправ, які допоможуть зберегти тіло струнким і підтягнутим, а також поліпшити здоров'я. Для початку тренування необхідно вибрати мету і потім поступово йти до неї. Всі вправи мають інструкцію з супроводом відеороликів.
Words
Це хороша мобільна програма для вивчення іноземних мов. Додаток дозволить швидко вивчити англійську мову від початкового рівня до просунутого. Words порадує розумним нагадуванням про навчання. Можна прослуховувати вимови слів. І також функціонує в режимі оффлайн.
BrainTest
BrainTest – зручний сервіс для тих, хто хоче відпочити і потренувати мозок. Хитрі головоломки, цікаві завдання, які підійдуть для будь-якого віку. Ігровий процес дуже простий, можна знайти різні шляхи вирішення. Функціонує в оффлайн-режимі.
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