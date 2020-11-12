ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон

Підготували для вас інформацію, яку варто врахувати, щоб ви випадково не знищили свій телефон. Читайте далі та дізнайтеся, на що потрібно звернути увагу при користуванні смартфоном.

Відповідний телефон

Перш за все, зверніть увагу, що на ринку гаджетів вже є потрібні вам підготовлені смартфони. Їхня основна функція і полягає у міцності. До прикладу, Sigma mobile X-TREME PQ20, який є не лише стійким до пошкоджень, але і водо- та пилонепроникним.

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До того ж корпус цього телефону виконаний так, що додаткових чохлів ви не будете купувати. Особливо такий вид захищених телефонів підійде мандрівникам, любителям активного відпочинку, працівникам будмайданчиків чи представникам інших робітничих професій. Також ця модель може стати у пригоді старшим людям чи дітям.

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Захист понад усе

Не нехтуйте додатковим захистом. Чохол та плівка на екран зайвими не будуть. Звичайно, у чохлі телефон лежить у долоні зовсім інакше, проте так він буде довше цілим та неушкодженим. Плівку обирайте таку, щоб максимально прилягала до кутиків екрану і при наклеюванні не було бульбашок. Чохол найбільш надійний той, що забезпечить захист саме екрану в разі падіння, тобто він має бути з ущільненнями на кутах.

Контролюйте свої сповіщення

Така дрібниця, а може зіпсувати телефон. Віброрежим – це добре, але вібрація може спричинити падіння смартфону, якщо він лежить, наприклад, на куті столу. Або ви можете налякатися несподіваному повідомленню й випустити гаджет з рук. Вимикайте вібрацію, якщо у вас є звуковий сигнал.

Заборонені локації

Фатальною помилкою може стати невідповідне місце для смартфона. Не беріть гаджет з собою до вбиральні. Втопити телефон – справа кількох секунд. Краще залишіть телефон друзям чи у роздягалці, коли займаєтеся спортом, катаєтеся на конях, стрибаєте з парашутом тощо. Лижі, підйом на вершину, сплав на байдарках і телефон у відкритій кишені – не найкраще поєднання.

А ще не забувайте, що телефон вдома та на роботі варто класти у безпечне місце. Кухонний стіл, умивальник, бачок, край робочого столу, біля взуття, поки взуваєтеся, – це НЕбезпечні місця.

Правила поведінки зі смартфоном

Не будьте багаторуким Шиву – не виконуйте мільйон справ одночасно. Коли ви відволікаєтеся, то легко можете забути про смартфон в руках. Дивіться під ноги. Це так просто і так дієво. Не вдивляйтеся в екран телефону, коли крокуєте кудись. Є ризик не лише розбити гаджет, але й забитися самим. Одна рука для однієї речі. Не варто намагатися охопити двома руками все своє майно. І ще й втримувати телефон. Закривайте кишені. Не кладіть телефон у занадто маленькі кишені штанів та джинсів. Телефон не повинен визирати. Якщо це куртка чи сумка, то закривайте на замок.

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