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ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
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Реверсивна зарядка – це один з технологічних трендів поточного року, тому непогано б розібратися у цьому сегменті і дізнатися, які ще є смартфони-powerbank'и. Тож у нашому сьогоднішньому рейтингу розповідаємо, які телефони з цією функцією можна брати у 2020 році.
Так, наявність реверсивної зарядки означає, що телефон може віддавати свій заряд іншим смартфонам або гаджетам. Така опція сьогодні надзвичайно корисна, враховуючи, що останнім часом популярними є додаткові девайси на зразок бездротових навушників, трекерів чи "розумних" годинників, які також вимагають частої зарядки.
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Важливо! Зворотна зарядка може бути не тільки бездротовою, але й дротовою.
ТОП 5 смартфонів з функцією зворотної зарядки
Sigma mobile X-TREME PQ20
Sigma mobile X-treme PQ20 – смартфон з захищеним корпусом, або, як його ще називають, телефон-позашляховик. Крім корпусу, телефон має ще одну величезну перевагу – він може працювати дуже довго без підзарядки, а ще ділитися своїм зарядом з іншими гаджетами.
Завдяки акумулятору у 5000 мАг можна безперервно 28 годин розмовляти і 17 годин дивитися відео. А ще важливо, що у смартфона є функція Powerbank, що дозволяє заряджати інші гаджети. Sigma mobile X-TREME PQ20 просто створений для екстремалів, яким завжди ніде заряджати гаджети, але при цьому вкрай важливо завжди бути на зв'язку.
Доречно буде нагадати, що смартфон Sigma mobile X-TREME PQ20 може стати вашим, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!
Oppo A5
Цей простий, на перший погляд, бюджетник не такий вже і простий. Він пропонує стереодинаміки, захист від бризок, а головне – велику батарею і дротову зворотну зарядку за допомогою кабелю OTG. Правда, в комплекті він не йде, доведеться купувати окремо, але і коштує він копійки. Недолік смартфона – HD-екран, який при великій діагоналі у 6.5 дюйма дає низьку щільність пікселів – 270 PPI. Це означає, що ви будете бачити "зерно" на матриці. Але це зроблено для покращеної автономності.
Asus Zenfone 6 ZS630KL
У цьому Asus також є функція дротової реверсивної зарядки. До слова, батарея тут величезна – 5000 мАг, тому серед флагманів саме Asus Zenfone 6 ZS630KL є одним з найавтономніших. Це дозволяє сміливо віддавати частину енергії іншим гаджетам.
Також телефон цікавий поворотною камерою, яка замінює фронтальну. При активації режиму селфі, спеціальна платформа з камерою обертається на 180 градусів, і ви отримуєте одну з найкращих у світі саме фронтальних камер. Але як тилова (основна) вона середня – більшість смартфонів за ті ж гроші знімають краще, але всі вони оснащені гіршими саме фронтальними камерами.
Samsung S10+, S10 і S10e
Всі три моделі можуть похизуватися зворотною зарядкою. Найдорожчий серед них – S10+ з шикарним екраном, "залізом", захистом від води і камерами. Найдешевший – S10e, виконаний у компактному корпусі. Він не отримав телефото камеру, і це основний недолік моделі. Також S10e оснащений батареєю місткістю 3100 мАг. Низька місткість пояснюється компактністю телефону. Це, звичайно, значний недолік, враховуючи, що нам потрібна зворотна зарядка. Телефон нездатний віддати багато енергії в принципі, тому краще брати S10+ з акумулятором на 4100 мАг.
Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro став одним з перших смартфонів, який запропонував технологію реверсивної зарядки. До того ж батарея місткістю 4200 мАг всіляко сприяє тому, щоб віддати частину енергії іншому телефону. Єдиний мінус – реверс можливий тільки по бездротовій зарядці, тому P30 Pro може заряджати тільки флагмани. Ну і інші плюси: шикарна камера, екран, захист від води, потужне "залізо", знижений цінник. По частині камер Huawei P30 Pro може і поступається Samsung Note 10+, але різниця в якості невелика, і навряд чи ви її помітите.
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