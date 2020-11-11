ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент

Реверсивна зарядка – це один з технологічних трендів поточного року, тому непогано б розібратися у цьому сегменті і дізнатися, які ще є смартфони-powerbank'и. Тож у нашому сьогоднішньому рейтингу розповідаємо, які телефони з цією функцією можна брати у 2020 році.

Так, наявність реверсивної зарядки означає, що телефон може віддавати свій заряд іншим смартфонам або гаджетам. Така опція сьогодні надзвичайно корисна, враховуючи, що останнім часом популярними є додаткові девайси на зразок бездротових навушників, трекерів чи "розумних" годинників, які також вимагають частої зарядки.

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Важливо! Зворотна зарядка може бути не тільки бездротовою, але й дротовою.

ТОП 5 смартфонів з функцією зворотної зарядки

Sigma mobile X-TREME PQ20

Sigma mobile X-treme PQ20 – смартфон з захищеним корпусом, або, як його ще називають, телефон-позашляховик. Крім корпусу, телефон має ще одну величезну перевагу – він може працювати дуже довго без підзарядки, а ще ділитися своїм зарядом з іншими гаджетами.

Завдяки акумулятору у 5000 мАг можна безперервно 28 годин розмовляти і 17 годин дивитися відео. А ще важливо, що у смартфона є функція Powerbank, що дозволяє заряджати інші гаджети. Sigma mobile X-TREME PQ20 просто створений для екстремалів, яким завжди ніде заряджати гаджети, але при цьому вкрай важливо завжди бути на зв'язку.

Доречно буде нагадати, що смартфон Sigma mobile X-TREME PQ20 може стати вашим, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!

Sigma mobile X-TREME PQ20

Oppo A5

Цей простий, на перший погляд, бюджетник не такий вже і простий. Він пропонує стереодинаміки, захист від бризок, а головне – велику батарею і дротову зворотну зарядку за допомогою кабелю OTG. Правда, в комплекті він не йде, доведеться купувати окремо, але і коштує він копійки. Недолік смартфона – HD-екран, який при великій діагоналі у 6.5 дюйма дає низьку щільність пікселів – 270 PPI. Це означає, що ви будете бачити "зерно" на матриці. Але це зроблено для покращеної автономності.

Oppo A5

Asus Zenfone 6 ZS630KL

У цьому Asus також є функція дротової реверсивної зарядки. До слова, батарея тут величезна – 5000 мАг, тому серед флагманів саме Asus Zenfone 6 ZS630KL є одним з найавтономніших. Це дозволяє сміливо віддавати частину енергії іншим гаджетам.

Також телефон цікавий поворотною камерою, яка замінює фронтальну. При активації режиму селфі, спеціальна платформа з камерою обертається на 180 градусів, і ви отримуєте одну з найкращих у світі саме фронтальних камер. Але як тилова (основна) вона середня – більшість смартфонів за ті ж гроші знімають краще, але всі вони оснащені гіршими саме фронтальними камерами.

Asus Zenfone 6 ZS630KL

Samsung S10+, S10 і S10e

Всі три моделі можуть похизуватися зворотною зарядкою. Найдорожчий серед них – S10+ з шикарним екраном, "залізом", захистом від води і камерами. Найдешевший – S10e, виконаний у компактному корпусі. Він не отримав телефото камеру, і це основний недолік моделі. Також S10e оснащений батареєю місткістю 3100 мАг. Низька місткість пояснюється компактністю телефону. Це, звичайно, значний недолік, враховуючи, що нам потрібна зворотна зарядка. Телефон нездатний віддати багато енергії в принципі, тому краще брати S10+ з акумулятором на 4100 мАг.

Samsung S10+, S10 і S10e

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro став одним з перших смартфонів, який запропонував технологію реверсивної зарядки. До того ж батарея місткістю 4200 мАг всіляко сприяє тому, щоб віддати частину енергії іншому телефону. Єдиний мінус – реверс можливий тільки по бездротовій зарядці, тому P30 Pro може заряджати тільки флагмани. Ну і інші плюси: шикарна камера, екран, захист від води, потужне "залізо", знижений цінник. По частині камер Huawei P30 Pro може і поступається Samsung Note 10+, але різниця в якості невелика, і навряд чи ви її помітите.

Huawei P30 Pro

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