ТОП-4 продукти для зменшення цукру в крові

Солодким має бути життя, а не кров. Якщо вона стає "солодшою", ніж треба, розвивається цукровий діабет. Як цього уникнути, читайте далі.

Багатьом людям важливо стежити за рівнем цукру в крові. Перш за все це діабетики і ті, хто хочуть схуднути. Продукти, які ми рекомендуємо нижче, мають низький глікемічний індекс і містять багато клітковини, що допомагає контролювати рівень глюкози в крові. Про це пише health.

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Щоб показники цукру не перевищували норму, важливо дотримуватися кількох простих правил: не їсти багато солодкого і солоного, регулярно займатися спортом, обмежувати кількість вуглеводів в їжі, вживати більше низькокалорійних продуктів та вітамінів, дотримуватися режиму харчування.

Хліб зазвичай є "забороненою" їжею для діабетиків, тому що він багатий простими вуглеводами, які негайно підвищують рівень цукру в крові. Але житній і цілозерновий хліб мають глікемічний індекс нижче за 55, і не викликають раптових стрибків цукру. За винятком ананаса і дині, більшість фруктів мають низький глікемічний індекс, особливо яблука і журавлина. Вони багаті на клітковину, є джерелом флавоноїдів, мінералів, і вітамінів, які допомагають поліпшити резистентність до інсуліну. Нут, сочевиця, квасоля або горох мають низький глікемічний індекс і багато клітковини. Кілька досліджень показали, що включення бобових в раціон знижує ризик розвитку ішемічної хвороби серця у людей з діабетом 2 типу.

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