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Як покращити здоров'я: безплатний і простий спосіб
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Міцне здоров'я є запорукою довголіття, тому важливо щодня турбуватись про нього. Пропонуємо найпростіший та зовсім безкоштовний спосіб, як підтримувати хороше самопочуття.
Учені неодноразово доводили, що фізична активність дуже важлива складова для здоров'я, але багатьом це досі здається чимось складним та часозатратним. Тому є проста річ, яка дозволить підтримувати себе у хорошому стані і без регулярних тренувань у спортзалі. Йдеться про звичайну пішу ходьбу. Це не просто спосіб потрапити з точки А до точки Б, адже ходьба приносить значно більше користі.
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Чому корисно багато ходити пішки:
Продовжує тривалість життя. Щоденні прогулянки дозволять додати ще 7 років, не кажучи вже про хороше самопочуття у літньому віці.
Знімає стрес. Це один із найвагоміших чинників, які погіршують не лише моральний, а й фізичний стан. Саме ходьба дозволяє знизити рівень кортизолу та налаштуватись на позитивну хвилю. Тому фахівці радять не ігнорувати прогулянки, якщо ви почуваєтесь пригніченими.
Нормалізує сон. Регулярні прогулянки дозволяють позбутись безсоння, адже дають базовий рівень фізичних навантажень, які потрібні організму. До того ж, ті, хто чимало ходять пішки, значно швидше засинають і легше прокидаються вранці.
Покращує роботу мозку. Перебування на свіжому повітрі та рух дозволяють зміцнити пам'ять, оптимізувати когнітивні процеси та полегшити процес вивчення чогось нового.
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