ТОП-3 найкращих авто для зими: оновлений рейтинг

Підготували добірку найбільш зручних для зими автомобілів з пробігом, взявши за основу високу геометричну прохідність, постійний або повний привід і високу керованість.

Suzuki Jimny

Jimny – один з найбільш прохідних автомобілів: це рамна машина з двома нерозрізними мостами, заниженою передачею, вузькою колією, короткою колісною базою і дуже маленькими звисами.

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Hyundai Creta

Система контролю спуску з гори є навіть в базовій версії Creta і система допомоги при старті на підйомі: авто впевнено зупиняється і також впевнено рушає. Для повнопривідних варіантів ще є опція блокування муфти, на складній дорозі з колією або брудом, це найкращий позашляховий Creta.

Renault Duster

Повнопривідна версія Duster – прекрасний варіант для складних зимових реалій. Навіть з трьома буксуючими колесами він легко "виринає" з чіпкої сніжної колії. Заметів авто не боїться.

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