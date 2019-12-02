На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Головні правила зимової їзди, яких варто дотримуватись водіям
-
- 33
Патрульна поліція Києва нагадала українським водіям, яких правил необхідно дотримуватись в умовах погіршення погоди та появи ожеледиці.
Згідно із прогнозами синоптиків, на Україну насувається справжня зима, яка принесе сніг та ожеледь. Поліцейські просять водіїв стежити за погодою та звертати особливу увагу на дорожні умови.
Це цікаво: Як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
Автомобілістів також закликають бути максимально обережними й неухильно дотримуватись правил дорожнього руху під час ускладнення погодних умов. Якщо є змога – краще утриматися від поїздок машиною на далекі відстані. Та якщо це неможливо, то не забувайте про необхідність:
- дотримуватись безпечного швидкісного режиму руху та дистанції;
- відмовитись від ризикованих маневрів;
- знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
- збільшити дистанцію між автомобілями;
- під час сильної негоди умикати протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);
- під час зупинки обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;
- користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;
- з особливою обережністю рухатись мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках.
У випадку, якщо ви потрапили у скрутне становище через негоду, – телефонуйте 102 або повідомте про це аварійні служби та Укравтодор +380 (44) 287 11 40.
Читайте також: Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія
-
13:33Рожевий понеділок: Wizz Air розпродає авіаквитки від 8 євро
-
13:19Як зимовий шторм засипав Каліфорнію снігом: з'явилось відео
-
12:50Чому шкідливо довго спати і відставляти будильник
-
12:3054-річна Елізабет Херлі завела мережу пікантним фото
-
12:15ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно купити у Кіберпонеділок 2019
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:04Головні правила зимової їзди, яких варто дотримуватись водіям
-
11:49Створено кросівки, які можна переробляти нескінченно
-
11:21Відвідувачі кафе подарували авто офіціантці, яка витрачала багато часу на дорогу
-
10:50З 1 грудня у США почали продавати яблука, які рік не псуються
-
10:22Google почав блокувати популярні запити користувачів
-
09:49Оля Полякова зважилася на кардинальну зміну іміджу
-
09:23У мережі з'явилися фото нової київської станції метро "Мостиська"
-
08:55Відома американська секс-бомба розбурхала шанувальників гарячим фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:25Поліція показала відео погоні в центрі Києва
-
07:53Samsung Galaxy S11 отримає круту камеру для зйомки вночі
-
07:35Які рослинні продукти варто їсти для довголіття
-
07:16Погода в Україні 2 грудня: у яких областях пройде сніг
- 01 грудня
-
21:50Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі
-
21:252 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Це зовсім не те, чим здається: фото тревел-блогера, які вражають
-
20:21Як впливає на здоров'я відмова від вечері
-
19:50Гаряча Алессандра Амброзіо похизувалась розкішною фігурою
-
19:24Скільки у світі залежних від смартфонів людей: вражаючі цифри
-
12:15ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно купити у Кіберпонеділок 2019
-
07:16Погода в Україні 2 грудня: у яких областях пройде сніг
- 01 грудня
-
20:21Як впливає на здоров'я відмова від вечері
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Олександра Ободянська, яка стала обличчям Держави в смартфоні
-
15:18Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
13:13Для фільмів жахів підійде: Настю Каменських розкритикували за безглуздий образ
-
10:49M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії
-
08:16Погода в Україні 1 грудня: мокрий сніг і сильний вітер
- 30 листопада
-
20:50Життя цих знаків Зодіаку суттєво покращиться до кінця року
-
17:45Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця
-
15:52Найкрутіші хіти осені 2019: популярні пісні для гарного настрою
-
14:31Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото
-
12:00Як купити квитки на матчі Євро 2020: інструкція для українських фанів
-
10:00Швидкість на максимум! 5 книг про безмежні можливості кожного з нас
-
08:33DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року
- 29 листопада
-
22:236 випадків, коли жінки відверто брешуть про секс
-
20:00Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця
-
18:01Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
16:15Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
-
14:25Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші
-
12:00ТЕСТ: Яку найдивнішу річ ти купиш на Чорну П'ятницю?
-
10:10Важливо для водіїв: як виїхати з пухкого снігу
-
08:16KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні
-
07:33Звичні речі, які не можна робити у космосі
- 28 листопада
-
22:53Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка