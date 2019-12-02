Головні правила зимової їзди, яких варто дотримуватись водіям

Патрульна поліція Києва нагадала українським водіям, яких правил необхідно дотримуватись в умовах погіршення погоди та появи ожеледиці.

Згідно із прогнозами синоптиків, на Україну насувається справжня зима, яка принесе сніг та ожеледь. Поліцейські просять водіїв стежити за погодою та звертати особливу увагу на дорожні умови.

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Автомобілістів також закликають бути максимально обережними й неухильно дотримуватись правил дорожнього руху під час ускладнення погодних умов. Якщо є змога – краще утриматися від поїздок машиною на далекі відстані. Та якщо це неможливо, то не забувайте про необхідність:

дотримуватись безпечного швидкісного режиму руху та дистанції;

відмовитись від ризикованих маневрів;

знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

збільшити дистанцію між автомобілями;

під час сильної негоди умикати протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);

під час зупинки обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей;

з особливою обережністю рухатись мостами, естакадами, а також на підйомах та спусках.

У випадку, якщо ви потрапили у скрутне становище через негоду, – телефонуйте 102 або повідомте про це аварійні служби та Укравтодор +380 (44) 287 11 40.

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