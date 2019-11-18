ТОП-3 найдорожчі автомобільні виробники світу

Tesla випускає не тільки автомобілі, але саме продаж електрокарів становить значну частину прибутку компанії. Згідно з новим аналітичним звітом, концерн Ілона Маска посів третє місце за ринковою вартістю серед автовиробників.

За інформацією Yahoo і Google, капіталізація Tesla становить $ 62,39 млрд. Вище у рейтингу розташовані тільки Toyota ($ 205,34 млрд) і Volkswagen ($ 98,94 млрд).

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Компанія Ілона Маска обійшла такі корпорації, як Daimler, General Motors, Honda і BMW. Експерти вважають, що зростання ринкової вартості Tesla пов'язане з будівництвом заводу в Німеччині – німецькі автовиробники ще тільки почали освоювати ринок електрокарів, зосередившись на гібридних моделях.

Після оголошення про "переїзд" до Європи компанія ціна акцій Tesla впала на 1,09% – аналітики вважають, що причиною тому стала прихильність німецьких споживачів до локальних виробників. Попри це вартість компанії збільшила відрив від найближчого конкурента до $ 1,2 млрд.

Уже 21 листопада асортимент автомобілів корпорації доповнить новий пікап, назва якого, за чутками, виявиться складною для покупців.

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