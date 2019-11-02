Tesla Model S стала потужнішою, аби обійти Porsche Taycan

Компанія Tesla випустила чергове оновлення програмного забезпечення для Model S. У результаті пікова потужність силової установки збільшиться на 50 кінських сил. За словами Ілона Маска, це дозволить електромобілю обігнати конкурента Porsche Taycan у заїзді на чверть милі.

Раніше у мережі з'явилося відео заїзду Porsche Taycan Turbo S і Tesla Model S P100D: німецькому седану вдалося проїхати відстань у чверть милі за 10,6 секунди, а американському ліфтбеку – за 11,8 секунди.

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Цей результат виявився несподіваним. Річ у тім, що заявлений час розгону до 100 кілометрів на годину у Taycan Turbo S з 761-сильною установкою становить 2,8 секунди. Це на 0,2 десяті повільніше, ніж у Model S P100D, а отже "на папері" перемогти мала б саме Tesla.

Оновлення дає суттєвий приріст потужності

Однак з нещодавнім оновленням Model S зможе не тільки обігнати Taycan, але і швидше розігнатися до "сотні", запевнив Ілон Маск у Twitter. Крім того, після оновлення власникам електромобілів буде доступна нова функція – автоматична навігація. Система пропонуватиме найкоротші маршрути до відомих точок, наприклад, до роботи або дому, ще до того, як водій задасть пункт призначення.

Раніше стало відомо, що Tesla Model S готується встановити рекорд швидкості на Нюрбургринзі. Для цього використовується прототип з новою тримоторною силовою установкою.

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