530 "коней": розкриті характеристики конкурента Tesla Model 3 від BMW

Інсайдери розкрили подробиці про начинку седана BMW i4, який надійде у виробництво через кілька років. Очікується, що німецькому супернику Tesla Model 3 виділять літій-іонну батарею на 80 кВтг, здатну забезпечити потужність силової установки на рівні 530 к.с. Чим ще здивує новинка?

Прискорення до "сотні" у перспективного баварського електрокара займе близько чотирьох секунд, але при цьому максимальну швидкість штучно обмежать на позначці 193 км/год.

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Особливістю i4 стануть акумулятори так званого п'ятого покоління (зараз на електрифікованих BMW використовують батареї третьої та четвертої генерацій) з компактними осередками, які полегшують інтеграцію модуля в підлогу кузова. Крім того, німці розраховують на розвиток потужних зарядних станцій. Від термінала на 150 кВт седан заповнить 80% енергії за 35 хвилин. Для довідки: якщо серійному компакту i3 потрібно 17 хвилин для отримання із зовнішньої мережі електрики на пробіг 100 км, то i4 потрібно всього шість. Розрахунковий запас ходу в умовному європейському їздовому циклі WLTP – 600 км.

BMW i4 у камуфляжі

Причому інсайдери запевняють – i4 отримає кілька варіантів силових установок. Модульна електрична платформа має на увазі монтаж єдиного вузла електродвигуна, редуктора, керуючої електроніки на передній, задній або обох осях. Це дозволить конструкторам комбінувати агрегати у залежності від призначення конкретної модифікації. До того ж по "залізу" електрокар серйозно уніфікують зі звичайною "трійкою", що дозволить збирати седан на батарейках на одній лінії з 3-ю серією і прийдешньої 4-ю серією.

Розташування особливо міцної клітки акумуляторів у підлозі кузова дозволить знизити центр ваги машини, зробити "скелет" жорсткішим, а також підняти рівень пасивної безпеки. А оскільки маса батареї перевищить пів тонни, то каркас і навісні панелі i4 спроєктують з рясним використанням композитів, компенсувавши екологічний "жирок". За стилем седан нагадуватиме концепт i Vision Dynamics.

Очікується, що акумулятори п'ятого покоління першим отримає кросовер iX3, прем'єра якого запланована на 2020 рік. Потім лінійку електричних BMW поповнить серійна версія прототипу iNext. І тільки після них баварці покажуть i4. Ймовірно, відбудеться дебют під завісу наступного року, так що купити машину раніше 2021 не вийде.

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