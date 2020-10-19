ТОП-3 кольори, у які варто перефарбувати волосся в листопаді

Замислюєтеся про зміну іміджу? Відомі колористи поділилися своїми улюбленими осінніми відтінками.

Димчастий аметист

Це не повністю пурпурний відтінок, а скоріше брюнетка з ніжним і приглушеним фіолетовим відтінком. Завдяки йому коричневий колір виглядає насиченим і шоколадним, а оскільки фіолетовий має як холодні, так і теплі тони, він підійде для жінки з будь-яким кольором шкіри.

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Палена карамель

Осінь – це завжди теплі відтінки. Зверніть увагу, наскільки менше срібних і попелястих тонів стає в жовтні – їм на зміну приходять відтінки обпаленої карамелі, золота і міді. Приємний бонус: теплий колір волосся робить вашу шкіру більш молодою і сяючою.

Природні відблиски

У цьому сезоні в моду знову повертаються природні відблиски, які не більше ніж на один-два тони світліші від вашого основного кольору. Такий вид фарбування практично не вимагає догляду і особливо підійде тим, хто раніше ніколи не фарбував волосся.

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