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ТОП-3 кольори, у які варто перефарбувати волосся в листопаді

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Мода 2020 - фото 1
Мода 2020 / pinterest

Замислюєтеся про зміну іміджу? Відомі колористи поділилися своїми улюбленими осінніми відтінками.

Димчастий аметист

Це не повністю пурпурний відтінок, а скоріше брюнетка з ніжним і приглушеним фіолетовим відтінком. Завдяки йому коричневий колір виглядає насиченим і шоколадним, а оскільки фіолетовий має як холодні, так і теплі тони, він підійде для жінки з будь-яким кольором шкіри.

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ТОП-3 кольори, у які варто перефарбувати волосся в листопаді - фото 430987

Палена карамель

Осінь – це завжди теплі відтінки. Зверніть увагу, наскільки менше срібних і попелястих тонів стає в жовтні – їм на зміну приходять відтінки обпаленої карамелі, золота і міді. Приємний бонус: теплий колір волосся робить вашу шкіру більш молодою і сяючою.

ТОП-3 кольори, у які варто перефарбувати волосся в листопаді - фото 430988

Природні відблиски

У цьому сезоні в моду знову повертаються природні відблиски, які не більше ніж на один-два тони світліші від вашого основного кольору. Такий вид фарбування практично не вимагає догляду і особливо підійде тим, хто раніше ніколи не фарбував волосся.

ТОП-3 кольори, у які варто перефарбувати волосся в листопаді - фото 430989

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Джерело: discoverstyle
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