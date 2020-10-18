З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото

Раніше пальто чоловіки носили тільки з діловими костюмами. Сьогодні ж, завдяки різноманіттю моделей, цей предмет гардероба можна поєднувати з джинсами, кросівками і навіть спортивним одягом. Тож ділимося готовими ідеями, які надихнуть тебе на створення нових образів.

Осіння погода підступна: тепло і холод швидко змінюють один одного. У такому випадку пальто – відмінний варіант, який підійде на всі випадки життя. Залишилося лише розібратися, з чим же краще поєднувати цей предмет гардероба, аби не відставати від трендів.

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Як і з чим носити пальто чоловікам: 10 ідей у фото

#1

Поєднання сірого довгого пальта з візерунком "в ялинку" і червоно-чорної сорочки з довгим рукавом в дрібну клітку безсумнівно буде привертати увагу оточуючих.

#2

Сіре довге пальто у клітку і чорні штани-чіноси – невід'ємні речі в гардеробі джентльменів з почуттям стилю. Збалансувати образ і додати в нього трохи класики дозволять чорні шкіряні черевики челсі.

#3

Сіре довге пальто в парі з коричневими штанами допоможе скласти модний і мужній образ. Любиш зухвалі поєднання? Заверши свій лук білими низькими кедами з щільної тканини.

#4

Попри те, що це класичний образ, тандем сірого пальта і чорних класичних штанів подобається стильним молодим людям, підкоряючи при цьому серця прекрасних дам.

#5

Тандем тютюнового плаща і гірчичної водолазки допоможе втілити в твоєму образі міський стиль сучасного хлопця.

#6

Тепле пальто з коміром у поєднанні з білою водолазкою буде відмінним варіантом для невимушеного образу на кожен день.

#7

Ансамбль з сірого довгого пальта у шотландську клітку і темно-сірих джинсів допоможе виглядати модно, а також підкреслити твій індивідуальний стиль. Заверши образ різнокольоровими кросівками, якщо боїшся, що він вийде занадто зализаним.

#8

Темно-синій дафлкот в шотландську клітку чудово гармоніює з темно-синіми штанами. Такий лук легко пристосувати до повсякденних умов міського життя, якщо завершити його біло-синіми кросівками.

#9

Якщо в одязі ти робиш ставку на зручність і функціональність, темно-синя футболка з круглим вирізом під темне пальто – прекрасний вибір для стильного повсякденного чоловічого лука.

#10

Поєднання сірого довгого пальта і чорних штанів допоможе виглядати акуратно, а також висловити твій індивідуальний стиль. І чому б не розбавити ансамбль за допомогою яскраво-рожевих кросівок?

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