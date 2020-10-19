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У мережі набирають популярності "голі" бікіні

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Теммі Хемброу - фото 1
Теммі Хемброу / instagram

Австралійська блогерка і фітнес-модель Теммі Хемброу спільно з брендом одягу Boohoo x Hembrows представила нову колекцію бікіні.

Нова модель купальників оформлена прозорими вставками і силіконовими браслетами.

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Відзначається, що згаданий купальник доступний на сайті інтернет-магазину Boohoo в двох кольорах: чорному і фіолетовому. Його вартість з урахуванням знижки становить 10 доларів

Шанувальники Хемброу відразу ж завалили компліментами австралійку. На їхню думку, це нове віяння в моді і незабаром у кожної дівчини буде цей предмет одягу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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