У мережі набирають популярності "голі" бікіні

Австралійська блогерка і фітнес-модель Теммі Хемброу спільно з брендом одягу Boohoo x Hembrows представила нову колекцію бікіні.

Нова модель купальників оформлена прозорими вставками і силіконовими браслетами.

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Відзначається, що згаданий купальник доступний на сайті інтернет-магазину Boohoo в двох кольорах: чорному і фіолетовому. Його вартість з урахуванням знижки становить 10 доларів

Шанувальники Хемброу відразу ж завалили компліментами австралійку. На їхню думку, це нове віяння в моді і незабаром у кожної дівчини буде цей предмет одягу.

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