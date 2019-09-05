Ефектна 83-річна американка похизувалася молодими коханцями, з якими знайомиться у Tinder

Мешканка США Хетті Ретроейдж похвалилася, що у свої 83 роки почала зустрічатися з молодими хлопцями. Додаток для знайомств Tinder дозволило американці відновити своє сексуальне життя.

Акаунт в Tinder у Хетті Ретроейдж з'явився всього вісім місяців тому. За цих 8 місяців використання програми вона зустрілася приблизно з 50 молодими чоловіками. Наймолодшим її партнером став 19-річний хлопець. Зараз жінка зустрічається з 33-річним Шоном – він молодший за неї на 50 років. Вона зізналася, що у своєму віці шукає не серйозних відносин, а недовгих знайомств.

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За словами американки, слово cougar ("пантера", на сленгу означає жінку у віці, що шукає сексу з молодими чоловіками), що застосовується стосовно таких як вона жінок, не є образливим. Вона зазначила, що такі дами – не мисливці за здобиччю, а вишукані і витончені істоти. Крім цього, Хетті позитивно оцінила можливість зустрічатися з різними чоловіками завдяки Tinder.

Я ніколи не виходжу на полювання. Я ніколи не підходжу до чоловіка, чоловіки завжди самі підходять до мене, – зауважила вона.

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