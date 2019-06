ТОП-10 запальних пісень за останні 50 років: версія науковців

Когнітивний невролог університету Гронінгена в Нідерландах лікар Джейкоб Джолідж вивів формулу, з допомогою якої можна вирахувати, які пісні піднімають настрій слухачу. Пропонуємо вам насолодитися десяткою запальних композицій на щодень.

«Існують ключові критерії для композиторів, по яких можна визначити, наскільки їхня робота буде викликати позитивні відчуття слухачів: лірична тема, музична тональність та темп», – каже Джолідж.

Але науковці все ж підкреслюють, що найбільш запальна пісня для кожного своя. Це пов‘язано з емоційним станом, пам‘яттю та асоціаціями.

До вашої уваги 10-ка запальних пісень за версією науковця:

Queen – Don't Stop Me Now

ABBA – Dancing Queen

The Beach Boys – Good Vacations

Billy Joel – Uptown Girl

Survivor – Eye Of The Tiger

The Monkees – I'm a Believer

Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun

Bon Jovi – Livin' On A Prayer

Gloria Gaynor – I Will Survive

Katrina & The Waves – Walking On Sunshine

