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ТОП-10 запальних пісень за останні 50 років: версія науковців
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Когнітивний невролог університету Гронінгена в Нідерландах лікар Джейкоб Джолідж вивів формулу, з допомогою якої можна вирахувати, які пісні піднімають настрій слухачу. Пропонуємо вам насолодитися десяткою запальних композицій на щодень.
«Існують ключові критерії для композиторів, по яких можна визначити, наскільки їхня робота буде викликати позитивні відчуття слухачів: лірична тема, музична тональність та темп», – каже Джолідж.
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Але науковці все ж підкреслюють, що найбільш запальна пісня для кожного своя. Це пов‘язано з емоційним станом, пам‘яттю та асоціаціями.
До вашої уваги 10-ка запальних пісень за версією науковця:
Queen – Don't Stop Me Now
ABBA – Dancing Queen
The Beach Boys – Good Vacations
Billy Joel – Uptown Girl
Survivor – Eye Of The Tiger
The Monkees – I'm a Believer
Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun
Bon Jovi – Livin' On A Prayer
Gloria Gaynor – I Will Survive
Katrina & The Waves – Walking On Sunshine
Нагадуємо, що більшість з цих динамічних пісень можна слухати у нас, на Радіо МАКСИМУМ!
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