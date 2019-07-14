ТОП-10 унікальних пляжів, про які майже ніхто не знає

Тревел-блогери на прохання Tiny Atlas Quarterl показали одні з найпрекрасніших, на їхню думку, місця для любителів пляжного відпочинку, про які мало хто знає. Пропонуємо вам ТОП-10 місць, куди точно варто добратися, за версією блогерів.

Озеро Атітлан, Гватемала

Краса Гватемали настільки автентична, наскільки це можливо. Країна багата історією, культурою і духом, так що це відмінний туристичний напрямок.

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Ламу, Кенія

Кенія – це затишний райський куточок з багатовіковою архітектурою, звивистими вулицями, ослами, вітрильними човнами і нескінченними порожніми пляжами.

Олбані, Західна Австралія

Найпівденніша точка Західної Австралії. Між цим пляжем і Антарктидою немає нічого, крім океану. Найчистіша вода, яку ви тільки зможете побачити.

Архіпелаг Канарреос, Куба

Щоб дістатися сюди, вам доведеться витратити майже 8 годин на подорож від С'єнфуегос на південний схід. Кубинський архіпелаг Канарреос з його 350 острівцями не схожий ні на один в Карибському морі через його незаймані коралові рифи.

Узбережжя Мендосіно, Каліфорнія

Узбережжя Мендосино часто настільки ж вражаюче, як і більш відомий південний сусід Біг-Сур.

Балос, Крит

До цього пляжу від парковки два кілометри шляху.

Пулау Падар, Флорес, Індонезія

Флорес процвітає завдяки його близькості до Балі і відсутності натовпів людей. Захоплюючі дух види, кристально чиста вода і рожеві піщані пляжі. Флорес і національний парк Комодо – просто диво.

Чешме, Туреччина

Гарне приморське місто на узбережжі Егейського моря. Місцеві люблять його за бірюзові води, богемні вечірки, свіжі морепродукти і сільські кам'яні будиночки.

Острів Мансхаузен, Норвегія

Дизайн і гостинність в поєднанні з приголомшливими пейзажами роблять Мансхаузен винятковим місцем, щоб забути про все.

Тофіно, Британська Колумбія

Тофіно особливе місце через його довгі піщані пляжі.

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