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ТОП-10 унікальних пляжів, про які майже ніхто не знає

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Унікальні пляжі - фото 1
Унікальні пляжі / instagram

Тревел-блогери на прохання Tiny Atlas Quarterl показали одні з найпрекрасніших, на їхню думку, місця для любителів пляжного відпочинку, про які мало хто знає. Пропонуємо вам ТОП-10 місць, куди точно варто добратися, за версією блогерів.

Озеро Атітлан, Гватемала
Краса Гватемали настільки автентична, наскільки це можливо. Країна багата історією, культурою і духом, так що це відмінний туристичний напрямок.

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Ламу, Кенія
Кенія – це затишний райський куточок з багатовіковою архітектурою, звивистими вулицями, ослами, вітрильними човнами і нескінченними порожніми пляжами.

ТОП-10 унікальних пляжів, про які майже ніхто не знає - фото 340742

Олбані, Західна Австралія
Найпівденніша точка Західної Австралії. Між цим пляжем і Антарктидою немає нічого, крім океану. Найчистіша вода, яку ви тільки зможете побачити.

ТОП-10 унікальних пляжів, про які майже ніхто не знає - фото 340735

Архіпелаг Канарреос, Куба
Щоб дістатися сюди, вам доведеться витратити майже 8 годин на подорож від С'єнфуегос на південний схід. Кубинський архіпелаг Канарреос з його 350 острівцями не схожий ні на один в Карибському морі через його незаймані коралові рифи.

ТОП-10 унікальних пляжів, про які майже ніхто не знає - фото 340737

Узбережжя Мендосіно, Каліфорнія
Узбережжя Мендосино часто настільки ж вражаюче, як і більш відомий південний сусід Біг-Сур.

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Балос, Крит
До цього пляжу від парковки два кілометри шляху.

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Пулау Падар, Флорес, Індонезія
Флорес процвітає завдяки його близькості до Балі і відсутності натовпів людей. Захоплюючі дух види, кристально чиста вода і рожеві піщані пляжі. Флорес і національний парк Комодо – просто диво.

ТОП-10 унікальних пляжів, про які майже ніхто не знає - фото 340744

Чешме, Туреччина
Гарне приморське місто на узбережжі Егейського моря. Місцеві люблять його за бірюзові води, богемні вечірки, свіжі морепродукти і сільські кам'яні будиночки.

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Острів Мансхаузен, Норвегія
Дизайн і гостинність в поєднанні з приголомшливими пейзажами роблять Мансхаузен винятковим місцем, щоб забути про все.

ТОП-10 унікальних пляжів, про які майже ніхто не знає - фото 340739

Тофіно, Британська Колумбія
Тофіно особливе місце через його довгі піщані пляжі.

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Читайте також: Користувачі Instagram захоплювались озером на Балі, але реальність їх шокувала: фото

Джерело: instagram
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