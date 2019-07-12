Користувачі Instagram захоплювались озером на Балі, але реальність їх шокувала: фото

Кожен, хто відпочиває на Балі, мріє зробити фото біля знаменитого храму Пура Лемпуянг (Pura Lempuyang Luhur), відомого як Ворота Небес. І справді — світлини тут виходять приголомшливими, але все це завдяки спецефекту. Реальний вигляд водойми може вас шокувати!

Туристи, які побачили Ворота Небес на власні очі, наголошують, що мальовничого озера не існує. Водойма, що зачаровує багатьох користувачів мережі, є лише фотоефектом.

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Щоб створити ілюзію "дзеркального" озера потрібно сісти під парасольку, поставити під смартфоном дзеркало та зробити кадр. Так і з'явиться враження, що під воротами є дивовижне озеро, яке віддзеркалює храм та небо. Магія, чи не так? :)

Фото з "дзеркальним озером"

Заради красивого фото туристи готові стояти в черзі годинами, щоб потім викласти світлину в Instagram. Натомість люди, які не були в цьому місці, переконані, що там і справді є озеро. Зрештою, це не дивно, адже фото з дзеркальним ефектом виглядають дуже реалістично. На додачу, такі знімки поширюють популярні блогери. Але реальність інша:

Насправді води тут немає

Гіди зазначають, що більшість туристів приїжджає саме заради знімків, а от історія древнього храму їх зовсім не цікавить. Тож якщо ви збираєтесь відвідати цю чарівну локацію, не дивуйтесь, що "вода" біля Воріт Небес – це просто шматок скла під смартфоном.

Proof that Instagram influencers have ruined everything



My hopes & dreams were shattered when I found out the “water” at the Gates of Heaven is actually just a piece of glass under an iPhone pic.twitter.com/oiahI5VCIo — Polina Marinova (@polina_marinova) 4 липня 2019 р.

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