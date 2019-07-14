У Єгипті для туристів відкрили унікальну "ламану" піраміду

Одна з найдавніших в Єгипті "ламана" піраміда фараона Снофру була вперше відкрита у суботу, 13 липня, для відвідування після багаторічної реставрації та робіт з благоустрою.

Після офіційного відкриття незвичайної піраміди першими всередину змогли потрапити іноземні дипломати, які були запрошені міністерством у справах пам'яток старовини. За словами відвідувачів Снофру, всередині піраміди є крутий підйом у сто метрів. І шлях по дерев'яних сходах майже на четвереньках у вузькому просторі став під силу не всім

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Унікальна "ламана" піраміда Снофру

Відсьогодні всі бажаючі зможуть оцінити дивовижну піраміду Снофру зовні і зсередини. Продаж квитків вже почався.

Головний північний вхід у Снофру розташований на висоті 12 метрів. До нього з землі веде велика дерев'яна драбина. Далі всередину усипальниці спускається вузький 80-метровий кам'яний коридор висотою понад метр.

Крім спорудження нових міцних сходів, у дивовижній Снофру було проведено роботи по закріпленню кам'яних блоків, а також очищенню внутрішніх приміщень. Фахівці розповіли, що з'явилася нова система внутрішнього освітлення.

У піраміді Снофру 100-метровий крутий підйом

У піраміді Снофру 100-метровий крутий підйом

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