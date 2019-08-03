Науковці назвали 8 компонентів відмінного сексу

Ці поради зроблять ваш секс незабутнім

Якщо ви хочете влаштувати спекотну та бурхливу ніч – скористайтесь порадами викладача психології з Університету Джеймс Медісон у США Грега Енрікеса. Він розповів, які компоненти мають бути у відмінному сексі.

Опираючись на дослідження канадських колег, Грег сформував вісім компонентів, які зроблять секс незабутнім. Вона оцінить!

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1. Занурення в процес. Залучайте всі органи чуття на 100% і абстрагуйтеся від сторонніх думок – ось головний чинник хорошого інтиму.

2. Синхронізація. В ідеалі у партнерів має синхронізуватися дихання, биття серця, тіла зливаються ніби в одне.

3. Почуття близькості. Для відмінного сексу необхідна довіра, відвертість і турбота один про одного.

4. Комунікація. Емпатія – слова, дотики і мова тіла допомагають розповісти про свої бажання.

Головне – відчувати партнера

5. Щирість. Відчувати себе вільно і бути собою – допоможе отримати приємні відчуття.

6. Почуття гумору. Відкритість і здатність з гумором ставиться до сексуального процесу – важливо для контакту між партнерами.

7. Уразливість. Учасники опитування назвали здатність довіритися партнеру "стрибком у прірву".

8. Блаженство. Відмінний секс поєднує в собі "нірвану" на фізичному й емоційному рівнях, розширює свідомість.

Ви теж зауважили, що у цих порадах майже не сказано про всілякі пози, вигини тощо. Воно й не дивно, адже секс – це про емоційні переживання двох партнерів, а не лише про фізичне проникнення ;)

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