ТОП-10 найсексуальніших акцентів у світі

Аналітики компанії OnePoll, що спеціалізується на онлайн і мобільних опитуваннях, провели дослідження, за результатами якого було сформовано рейтинг ТОП-10 найсексуальніших акцентів у світі.

Так, опитування понад п'ять тисяч респондентів показало, що найбільш сексуальним є ірландський акцент, як у Коліна Фаррелла. На другому місці в рейтингу опинився італійський акцент, який, на думку авторів рейтингу, асоціюється з такими секс-символами, як Моніка Беллуччі і Софі Лорен.

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"Ірландський акцент став неймовірно популярним завдяки таким зіркам, як Колін Фаррелл. У свою чергу, італійський акцент відомий нам переважно завдяки таким чудовим актрисам, як Моніка Беллуччі і Софі Лорен", – зазначив представник OnePoll, коментуючи рейтинг.

ТОП-10 найсексуальніших акцентів у світі:

Ірландський Італійський Шотландський Французький Австралійський Англійська Шведський Іспанська Уельський Американський.

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