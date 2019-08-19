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Секстинг: як поводитися та чому не слід надсилати інтимні фото відразу
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Спекотні повідомлення, які ми часто надсилаємо під час знайомства, – гарна ідея для тих, хто планує знайти собі партнера на одну ніч. Утім, є й низка людей, які свідомо сидять на сайтах знайомств для того, аби отримати ваші інтимні світлини. Розповідаємо, що таке СЕКСТИНГ і коли він доречний.
Не так давно листування з пікантними подробицями отримало власну назву – СЕКСТИНГ, від слів "sex" і "texting". Ну і природно, що у цього жанру є свої правила.
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Коли доречний секстинг
Еротичне листування не може замінювати нормальні сексуальні стосунки, а лише доповнює їх, поки двом не вдається зустрітися особисто. Але знову ж таки, яким би цікавим і спокусливим не було листування, воно не рекомендується для постійного використання.
Поспішати не варто
Як і в сексі, секстинг з ледь знайомою людиною – не найкраща ідея. Нехай ви і не ризикуєте здоров'ям, але репутація – те, що дуже легко зруйнувати. Специфіка інтернету така, що ви можете запросто потрапити на контакт з неповнолітніми, або навіть з шахраями. До того ж, надіслані інтимні фото легко можуть виявитися надбанням громадськості. А якщо ви хочете продовжити стосунки після зустрічі, секстинг теж не помічник – при особистій зустрічі в наступний раз може виникнути незручність та порушення природного ходу подій.
Слова або фото?
Велика кількість еротичних фотографій – запорука того, що листування довгим не буде. Починати варто з хорошого письмового тексту, місткого та короткого, яскравого та досить відвертого. До речі, так легше буде і збентеження подолати, адже на відстані не видно, як червоніють ваші вуха від сором'язливості.
Використовуйте фантазію
Якщо ви ніколи не читали еротичних текстів, відразу даємо пораду: зазирніть в мережу, адже там можна знайти заготовки на будь-який смак. А в разі, якщо ви хочете самостійно "пограти словами" – кличте на допомогу уяву. До речі, в секстингу з партнеркою ви цілком можеш натякнути на втілення своїх еротичних фантазій. Чому б і ні?
"Рукописи не горять!"
Сакраментальна фраза стосується й еротичного листування: не варто ревно зберігати всі коментарі та створювати цілі архіви. Уявіть, що інтимні подробиці побачать не ті очі, яким це адресувалося – не дуже приємно, правда?
Загалом, запам'ятайте головне: секстинг, як і секс, припустимий при особистому знайомстві. І він ніколи не замінить гарячих поцілунків і пристрасних обіймів.
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