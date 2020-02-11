Стюардеса назвала продукти, від яких краще відмовитися в літаку

Мандрівники часто хочуть зекономити на перекусі в літаку, тому беруть їжу з собою на борт. Тож бортпровідниця назвала, що не варто вживати в авіалайнері.

Член Асоціації бортпровідників Шані Перальта порекомендувала не брати з собою продукти, що виділяють сильний запах, зокрема, рибу, яйця або часник. Запах від такої їжі поширюється по всьому салону літака і заважає іншим пасажирам.

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Крім цього, слід уникати їжі, яка може забруднити сусідів або салон лайнера: наприклад, печиво, чіпси, супи. Замість того, щоб самостійно відкривати напої, краще дочекатися допомоги бортпровідників.

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