Названо найкращі європейські країни для подорожі з тваринами

Сервіс Taxi2aiport визначив 20 європейських країн, куди можна відправитися з домашнім улюбленцем. Для цього співробітники компанії проаналізували кількість місць на booking.com, де можна зупинятися з тваринами.

До трійки лідерів увійшли Італія, Росія і Польща, де пропонують максимальну кількість pet-friendly готелів. Найбільше п'ятизіркових готелів такого формату – у Франції, Великобританії та Італії. Україна у цьому рейтингу посіла дев'яту сходинку.

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Крім того, сервіс поділився порадами для тих, хто планує подорож з тваринами. Важливо вивчати вимоги країни, в яку їдеш, мати дійсні документи на вихованця, перевіряти правила провезення тварин у різних перевізників і не забувати брати з собою аптечку.

Поради для тих, хто подорожуватиме в ЄС та Велику Британію:

Які документи необхідні? Для в'їзду до Євросоюзу тварину обов'язково потрібно буде чипувати, приготувати паспорт і взяти довідку у ветеринара.

Якщо ви плануєте летіти лоукостерами, то змушені вас засмутити, адже ані WizzAir, ані Ryanair, ані EasyJet не готові поки транспортувати ваших пухнастиків. Винятки – AirBaltic і Vueling.

Зверніть увагу, що у Великій Британії, Мальті, Ірландії та Фінляндії є додаткові вимоги для ввезення тварин. Відтак, якщо ваша собака мріє побачити Біг Бен, то їй доведеться пройти окремий курс лікування проти Echinococcus multilocularis (простіше кажучи, глистів) не пізніше, ніж за 24 години, але не раніше, ніж за 120 годин до в'їзду. Все це виглядає як справжній головний біль.

Найпростіший варіант прояснити ситуацію заздалегідь – зателефонувати в посольство країни, до якої ви вирушаєте. Вони зазвичай в курсі правил ввезення тварин в їх країну і готові допомогти порадою.

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