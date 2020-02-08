На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо найкращі європейські країни для подорожі з тваринами
-
- 3
Сервіс Taxi2aiport визначив 20 європейських країн, куди можна відправитися з домашнім улюбленцем. Для цього співробітники компанії проаналізували кількість місць на booking.com, де можна зупинятися з тваринами.
До трійки лідерів увійшли Італія, Росія і Польща, де пропонують максимальну кількість pet-friendly готелів. Найбільше п'ятизіркових готелів такого формату – у Франції, Великобританії та Італії. Україна у цьому рейтингу посіла дев'яту сходинку.
І ще: BlaBlaCar запустив продаж квитків на автобуси в Україні
Крім того, сервіс поділився порадами для тих, хто планує подорож з тваринами. Важливо вивчати вимоги країни, в яку їдеш, мати дійсні документи на вихованця, перевіряти правила провезення тварин у різних перевізників і не забувати брати з собою аптечку.
Поради для тих, хто подорожуватиме в ЄС та Велику Британію:
Які документи необхідні? Для в'їзду до Євросоюзу тварину обов'язково потрібно буде чипувати, приготувати паспорт і взяти довідку у ветеринара.
Якщо ви плануєте летіти лоукостерами, то змушені вас засмутити, адже ані WizzAir, ані Ryanair, ані EasyJet не готові поки транспортувати ваших пухнастиків. Винятки – AirBaltic і Vueling.
Зверніть увагу, що у Великій Британії, Мальті, Ірландії та Фінляндії є додаткові вимоги для ввезення тварин. Відтак, якщо ваша собака мріє побачити Біг Бен, то їй доведеться пройти окремий курс лікування проти Echinococcus multilocularis (простіше кажучи, глистів) не пізніше, ніж за 24 години, але не раніше, ніж за 120 годин до в'їзду. Все це виглядає як справжній головний біль.
Найпростіший варіант прояснити ситуацію заздалегідь – зателефонувати в посольство країни, до якої ви вирушаєте. Вони зазвичай в курсі правил ввезення тварин в їх країну і готові допомогти порадою.
Читайте також: Як перевозити алкоголь в літаку: лайфхак від вантажника
-
21:52Названо найкращі європейські країни для подорожі з тваринами
-
21:23Блогеру вдалося забити 1,5 ТБ оперативки на Mac Pro: як він це зробив
-
21:009 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Цікавий експеримент: як на людину впливають усього 6 хвилин без смартфона
-
20:24У Чикаго показали спецверсію Ford GT: виглядає дуже круто
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:12Космічна Katya Chilly вразила усіх своїм виступом на відборі на Євробачення 2020
-
19:53Ціни на Samsung Galaxy S20 розкрили авторитетні інсайдери
-
19:42JERRY HEIL запалила сцену Нацвідбору на Євробачення 2020
-
19:30Нацвідбір на Євробачення 2020: як і де голосувати за учасників
-
19:13Учені пояснили, чому дівчина сміється над твоїми жартами
-
18:45Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн перший півфінал 8 лютого
-
18:31Виживають у воді: науковці спростували популярні міфи про сперматозоїдів
-
18:13Улюбленці повертаються: на HBO Max вийде спецвипуск ДРУЗІВ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 9 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Foxconn займеться виробництвом медичних масок замість збірки iPhone
-
17:24Тільки лікарі і світять: Слава з НеАнгелів ніжиться у джакузі з новим обранцем?
-
16:48Неймовірно круті знаменитості, яким уже за 70
-
16:23Volkswagen Passat більше не буде: його замінять на електрокар
-
16:00Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення
-
15:45Три найкращих у світі міста для життя
-
15:21Мережу захопив дивний тренд: дівчата роблять селфі у масці і з тарілкою спагеті
-
14:54Ви все робите неправильно: науковці вразили заявою про мікрохвильові печі
-
14:23Новий Cadillac Escalade отримає величезні OLED-дисплеї LG
-
18:45Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн перший півфінал 8 лютого
-
17:24Тільки лікарі і світять: Слава з НеАнгелів ніжиться у джакузі з новим обранцем?
-
16:00Netta – Ricki Lake: дивіться новий епатажний кліп переможниці Євробачення
-
14:00Перший півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
12:00Лайфхаки для водіїв: які двигуни потрібно прогрівати в зимовий час
-
09:00GO-A – Соловей: слухайте онлайн пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
08:15Погода в Україні 8-9 лютого: прогноз на вихідні
- 07 лютого
-
21:31Несподівано: вчені пояснили, чому людина може брехати
-
19:01Українські моделі: як змінилась севастопольська красуня Алла Костромічова
-
17:405 книг про справжню дружбу, які ви прочитаєте на одному подиху
-
15:515 найкращих саундтреків у кіно за 10 років
-
15:0040 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови
-
14:00Ви українець чи росіянин? Полякова поставила на місце нардепа в прямому ефірі
-
12:10ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?
-
10:15До уваги водіїв: мити чи не мити автомобільний двигун
-
07:135 ранкових звичок, які допоможуть позбутися зайвої ваги
- 06 лютого
-
22:52Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів
-
20:00День бармена: 5 смачних алкогольних коктейлів, які легко зробити самому
-
18:14Що впливає на вподобання жінки в сексі: деякі фактори вас здивують
-
16:14Як зекономити на покупці флагманського смартфона у 2020 році
-
13:42Відео дня: нова курйозна бійка у Верховній Раді, що схожа на танці
-
12:25ДІЯ запрацювала: де скачати додаток і які держпослуги там уже доступні
-
11:28Літаки: KAZKA випустила кліп на саундтрек до фільму "Побачення у Вегасі"
-
10:20Як побороти страх перед візитом до стоматолога: корисні поради від Супрун
-
07:14Погода в Україні 6 лютого: у яких областях очікується снігопад