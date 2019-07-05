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5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
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AMOLED чи IPS? Це одне з риторичних питань, які собі ставить практично кожен покупець смартфона. Воно й не дивно, адже екран – чи не найголовніша частина гаджета. І цьому є логічне пояснення, адже ви ж не завжди можете візуально побачити роботу процесора, а от якісний екран буде милувати око щодня.
Утім, у цьому матеріалі ми жорстко "проїдемось" по AMOLED-дисплеях. Дізнайтесь, чому купувати смартфон з цими екранами НЕ ВАРТО! Для того, щоб краще зрозуміти, з чим ми маємо справу, – слід визначити основну різницю між IPS та AMOLED.
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Чим відрізняється IPS від AMOLED
IPS (In-Plane Switching) – матриці, які виготовлені за допомогою рідких кристалів.
Основні переваги IPS-дисплеїв:
- доступність – матриця настільки дешева, що її можуть використовувати навіть у бюджетних смартфонах;
- передача кольорів – IPS-екрани зможуть похизуватися природною передачею кольорів, що сподобається тим, хто займається мобільною фотографією та відеоблогами;
- стабільне енергоспоживання – на споживання енергії цих дисплеїв не впливає сценарій використання;
- довговічність – IPS-екрани не мають властивості "вигорати", а це означає, що використовувати з комфортом їх можна протягом не одного року.
AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) передбачає застосування органічних світлодіодів і активної матриці. Цікавим є той факт, що кожен піксель підсвічується індивідуально, що дозволяє впливати на енергоспоживання екрана.
Основні переваги AMOLED-екранів:
- миттєва реакція – швидкість відгуку вища, ніж у IPS (це позитивно впливає під час ігор або перегляду динамічних відео);
- зниження енергоспоживання – через те, що пікселі вмикаються індивідуально, є можливість економити заряд (зокрема, мова йде про чорний фон, який не потребує активації пікселів);
- мала товщина – AMOLED-екрани не мають прошарку, який розсіює світло, а це означає, що сам по собі "сендвіч" дисплея тонший (у результаті можна зробити гаджети компактнішими);
- максимальна контрастність – екрани, виконані по AMOLED-технології можуть похизуватися приголомшливим динамічним діапазоном, а також реальним чорним кольором.
Хто виготовляє AMOLED-екрани?
На світовому ринку AMOLED-панелей для смартфонів практично повну монополію на себе перехопила компанія Samsung. До слова, саме цей виробник ставить Apple у дуже незручне становище, коли "купертінівці" приймають рішення скоротити випуск нових смартфонів.
Другу позицію посідає LG, а замикає трійку – AUO. Для чого вам ця, на перший погляд неважлива, інформація? А для того, щоб ви знали, від кого залежить виробник, чий смартфон з AMOLED-дисплеєм ви плануєте купити.
А тепер ми переходимо до найцікавішого – п'ятірки вагомих причин НЕ КУПУВАТИ смартфони з AMOLED-екранами. Вони однозначно змусять вас задуматися!
Чому не варто купувати смартфон з AMOLED-екраном?
Мерехтіння (ШІМ)
Користувачі смартфонів, які обладнані AMOLED-екранами часто скаржаться на те, що після тривалого використання гаджета надзвичайно сильно стомлюються очі. Чому так відбувається? Раніше більшість нарікала на надто насичені кольори. І тут є певна логіка, адже око отримує картинку, яка кардинально відрізняється від реальності, що може трішки втомлювати.
Тест на мерехтіння популярних смартфонів:
Утім, останнім часом активно обговорюють ШІМ – широтно-імпульсну модуляцію. Вона виникає тоді, коли екран працює на зниженій яскравості. У деяких смартфонах такі "імпульси" відбуваються надзвичайно часто, що неабияк впливає на ваші очі та може викликати головний біль.
Як зменшити ефект? Не скручувати яскравість до мінімальної позначки, а також використовувати Режим "Читання". Експерти вважають, що останній дозволить зменшити шкідливий вплив завдяки зменшенню "синього світіння", яке випромінює смартфон.
Довговічність
Якщо ви затятий користувач смартфона, який не випускає улюблений гаджет з рук по 6-8 годин на добу, то будьте морально готові до того, що з часом екран "подарує" вам неприємний сюрприз. Мова іде про вигорання AMOLED-дисплеїв, яке властиве цьому типу матриць. Усе логічно: пікселі, які світяться найчастіше, – вигорають, залишаючи по собі білі сліди або інші артефакти. Найчастіше можна зауважити сліди наекранних кнопок або елементи Always On Display.
Приклад вигорання AMOLED-екрана:
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Передача кольорів
Цей пункт може засмутити мобільних фотографів, яким доводиться обробляти світлини на смартфоні. Часто AMOLED-екрани мають не вельми природну картинку, що може негативно вплинути на точність передачі кольорів. Тішить тільки той факт, що більшість виробників дозволяють налаштувати температуру та режим відображення на екрані, що дає можливість "підтягнути" картинку до того рівня, який влаштує саме вас.
Ціна гаджета
AMOLED-екрани у кілька разів дорожчі, ніж IPS-матриці, а це означає, що така різниця однозначно вплине на формування ціни смартфона. Тому не дивуйтесь, що в бюджетних гаджетах ви вкрай рідко натрапите на моделі, які обладнані AMOLED-дисплеєм. І ми не сказали б, що це так уже й погано. Далі розповімо, чому!
Ціна ремонту
Іноді буває так, що гаджет дуже сильно прагне познайомитися з асфальтом, і найприкріше у цій ситуації те, що він може добряче "покоцатися". Зокрема, може розбитися скло, яке прикриває екран. І якщо ремонт IPS-матриці дозволяє окремо замінити скло, адже між екраном і захистом є прошарок, який дає можливість без шкоди для матриці здійснити заміну, то з AMOLED-екранами ситуація інша. Дисплей і скло – єдине ціле, а це означає, що замінити можна розбите скло лише разом з екраном. У що це нам випливає? У ціну, яка змусить вас присісти, якщо ви зараз стоїте.
Ситуація з життя: смартфон з AMOLED-екраном вартістю 9000 гривень упав і розбився. Заміна скла (в парі з екраном, бо інакше ніяк) обійдеться вам у 6200 гривень, тобто у 2/3 вартості гаджета. Нам здається, що це більш, ніж вагомий аргумент добряче подумати перед покупкою смартфона з AMOLED-екраном.
Звичайно ж, ми не агітуємо вас відмовитися від покупки смартфона з AMOLED-дисплеєм. Єдине, що ми мали на меті, – розповісти, з якими ризиками ви можете зіткнутися зробивши свій вибір на користь максимальної контрастності та яскравих кольорів. Бережіть себе та свої гроші, і не забувайте, що остаточне рішення завжди за вами!
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