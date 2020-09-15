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Тому Харді – 43 роки: найкращі трансформації актора
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Сьогодні, 15 вересня, 43 роки виповнюється англійському акторові, сценаристові й продюсерові Тому Харді. Розповідаємо, як розвивалася його кар'єра і яких трансформації зазнав актор заради ролей у стрічках.
Тома Харді називають вибуховим і найбільш самобутнім актором нашого покоління, а також справжнім майстром трансформації: Том ніколи не стоїть на місці.
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Том Харді знявся в різних фільмах, в тому числі зіграв головну роль у фільмі Воїн, уособлював Бейна в Темному лицарі і зіграв Скаженого Макса в однойменному фільмі. Всі ці ролі вимагають хорошої фізичної підготовки і спортивної статури. Ми ж звикли бачити актора накачаним, спортивним, але у своєму єстві – це худий хлопець. Якщо подивитися всі його проєкти з 90-х, то ви зрозумієте про що йде мова. Для сучасних фільмів він завжди набирає вагу.
Для ролі "вічного в'язня" Чарльза Бронсона Тому Харді довелося набрати 20 кг всього за 5 тижнів. Він весь час їв і тренувався під наглядом колишнього морського піхотинця.
Перетворення в одного з найкращих лиходіїв останніх років, Бейна, стало найяскравішим в кар'єрі актора. Харді думав, що роль йому дісталася завдяки минулій трансформації у фільмі Бронсон. Згідно з коміксом, Бейн є таким самим сильним і потужним як Бетмен. Бейн – небезпечний і розумний противник Бетмена.
Для фільму Воїн актор знову менше ніж за пів року набрав 12 кг м'язової маси, при цьому підвищивши свою витривалість. Мало хто з акторів тримає свою фігуру у чудовій формі цілий рік, але якщо треба побудувати своє тіло за кілька місяців, то багатьох з них можна назвати справжніми профі в цій справі.
Для зйомок у фільмі Воїн акторові довелося не просто набирати більше десятка кілограмів, але і в результаті зробити все це рельєфним. Набір сухої м'язової маси не найлегший процес. Крім силових тренувань Том Харді активно займався кікбоксингом, джиу-джитсу та тайським боксом.
Згодом Том Харді ідеально вписався в роль Венома, ніби вона була прописана спочатку під нього. Оскільки формат фільму 18+, це сильно розв'язало руки режисеру і він зміг втілити всі свої задуми і дати Тому Харді розкритися максимально. Це виявилося ідеальною комбінацією для актора і для глядачів.
Але акторові довелося витратити чимало часу на підготовку до зйомок. Він займався бойовими мистецтвами більше пів року. Однак для Харді це звичний процес. Його тренер був вражений відповідальністю актора перед цією роллю. Він посилив свої тренування вдвічі, щоб швидше отримати потрібний результат.
Ну і, звісно ж, не можна не згадати роль Тома у серіалі Табу. Серіал Табу – сімейний проєкт, створенням якого Том займався зі своїм батьком, продюсером і сценаристом Чіпсом Харді. Справедливості заради варто відзначити, що саме Харді-старшому спала на думку ідея такого серіалу.
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