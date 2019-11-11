Том Холланд розповів про тренування для ролі Людини-павука

Актор Том Холланд розкрив усі карти щодо своїх тренувань для Людини-павука. Ну, як можна не захоплюватися цим молодим талантом?

По-перше, Том Холланд почав займатися хіп-хоп танцями в Британії ще дитиною і вчився балету два роки в надії отримати роль. В додаток до того, що це зміцнювало його тіло, ці навички стали в пригоді йому в акторській кар'єрі.

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"Я дуже щасливий, що у мене були ці тренування. Вони дуже допомогли моїй кар'єрі. Я їх використовую майже всюди..."

Також він використовував одну цікаву техніку тренування для ролі Людини-павука: кругові тренування. Ця суперечлива техніка імітує підйом на висоту з численним повторенням. М'язи тренуються по колу один за одним, тому що між підходами майже немає перерви. І це не єдина вправа, яке він випробував.

"А ще було таке, що на тебе одягають електроди, і ти займаєшся, поки тебе б'є струмом. Неприємне відчуття. Дуже неприємне". Якщо хочеш стати Месником, рано чи пізно доведеться битися з поганими хлопцями. На щастя, Холланд вже знайомий з бойовим спортом. Він – фанат змішаних єдиноборств, часто з'являється на чемпіонатах, та й сам проводить чимало часу в залі. У підсумку він знає точно, що йому потрібно робити, коли зустріне ворогів.

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