Найочікуваніші мультфільми 2021: ТОП 15 найкращих анімацій нового року

2021 рік підготував чимало подарунків для кіноманів, адже на екрани вийде кілька мультфільмів від Pixar та Disney, продовження Монстрів на канікулах, новий фільм про Грю та посіпак, Ліга монстрів та чимало інших анімацій. Радіо МАКСИМУМ підготувало список найочікуваніших мультиків 2021 року.

Фабрика снів

Оригінальна назва мовою мультфільму : Dreambuilders

: Dreambuilders Жанр: анімація, комедія, пригоди, сімейний

анімація, комедія, пригоди, сімейний Країна : Данія, Німеччина

: Данія, Німеччина Режисер: Кім Хаген Йєнсен, Зінк Зінк

Кім Хаген Йєнсен, Зінк Зінк Тривалість : 81 хв

: 81 хв Коли: з 4 лютого 2021

Мінні 12 років і вона живе удвох із татом. Спокійне життя дівчинки безслідно зникає коли до їхнього будинку заселяються нова татова дружина зі своєю дочкою Дженні. Хоч вони й однолітки, та зовсім не розуміють одна одну. У той час як Мінні тішиться з пухнастим хом'яком, Дженні робить чергове селфі для соцмереж, де в неї тисяча фоловерів. І якби ж лише мовчки фотографувалася! Новоявлена сестра хоче позбутися гризуна. Мінні засинає і потрапляє до місця, де народжуються сни усіх людей. Зазвичай екскурсії цими краями суворо заборонені, але дівчинці щастить і вона бачить як саме сни потрапляють до людей. Їй спадає на думку створити сон, побачивши який Дженні передумає і не стане чинити зло її улюбленому хом'яку.

Фабрика снів, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Аінбо: Дух Амазонки

Оригінальна назва мовою мультфільму : Ainbo: Spirit of the Amazon

: Ainbo: Spirit of the Amazon Жанр: анімація, комедія, пригоди

анімація, комедія, пригоди Країна : Перу, Нідерланди

: Перу, Нідерланди Режисер: Ріхард Клаус, Хосе Зелада

Ріхард Клаус, Хосе Зелада Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 18 лютого 2021

Глибоко у лісах Амазонії живе донька вождя місцевого племені Аінбо, яка ніколи навіть не чула про існування інших людей. Але настав час дізнатися про те, яким світ є насправді. Жорстокість та непомірна жадібність деяких людей загрожують її рідному дому, адже ліси можуть знищити заради наживи. Змиритися з цією ситуацією Аінбо не може, тож розпочинає боротьбу. Сміливій дівчині допоможуть вірні друзі – тапір Вака та броненосець Ділло. Але найбільшу підтримку надасть Дух-матір місцевих лісів.

Аінбо: Дух Амазонки, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Пончари: Глобальне заокруглення

Оригінальна назва мовою мультфільму : Extinct

: Extinct Жанр: анімація, комедія, сімейний

анімація, комедія, сімейний Країна : США

: США Режисер: Девід Сільверман, Раймонд С. Персі

Девід Сільверман, Раймонд С. Персі Тривалість : 90 хв

: 90 хв Коли: з 11 лютого 2021

Пончари – ну дуже кумедні створіння. Округлі як пончики й пухнасті немов хом'ячки. Але коли двох з них раптом затягує петля часу, з'ясовується, що в майбутньому пончари – музейні експонати поряд з динозаврами. Потрібно терміново змінити хід історії й для цього вони вирушать у мандрівку всіма епохами. Їм все в новинку і все цікаво: хоч печерні люди, хоч квадрокоптери. А це значить, що попереду – округляючі пригоди!

Пончари: Глобальне заокруглення, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Рая та останній дракон

Оригінальна назва мовою мультфільму : Raya and the Last Dragon

: Raya and the Last Dragon Жанр: анімація, пригоди, сімейний, фантастика

анімація, пригоди, сімейний, фантастика Країна : США

: США Режисер: Пол Брігс, Дін Уелліс

Пол Брігс, Дін Уелліс Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 5 березня 2021

Події мультфільму розгортаються в альтернативному всесвіті, на Землі, яку населяє древня цивілізація. Тут, у царстві Лумандра, живе безстрашний воїн Рая. Вона чарівна та привітна, має палке серце та понад усе прагне відшукати останнього дракона, що лишився у живих. Але поки що Рая погано розуміє де саме шукати цю дивовижну істоту. Тим часом у водній товщі живе Сісу. Вона залишилась зовсім одна і не знає, що чекає на неї в майбутньому. Проте за певних умов вона може стати людиною та жити новим життям.

Рая та останній дракон, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес

Оригінальна назва мовою мультфільму : The Boss Baby 2

: The Boss Baby 2 Жанр: анімація, комедія, сімейний

анімація, комедія, сімейний Країна : США

: США Режисер: Том МакГрат

Том МакГрат Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 25 березня 2021

На юних глядачів чекає нова зустріч з невгамовним малюком. Колись це дитя потрапило у звичайну родину, проте з'ясувалося, що насправді це суперагент під прикриттям. Як же скрадатиметься життя цього вимогливого хлопчика далі? Життя не стоїть на місці, діти стають більшими, а разом з ними стають більшими та проблеми, які в них виникають.

Бебі Бос 2: Сімейний бізнес, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Закусочна Боба

Оригінальна назва мовою мультфільму : Bob's Burgers

: Bob's Burgers Жанр: анімація, пригоди, комедія

анімація, пригоди, комедія Країна : США

: США Режисер: Лорен Бушар

Лорен Бушар Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 8 квітня 2021

У Белчерів – Боба, Лінди та трьох їхніх дітей Тіни, Джина та Луїзи – родинний бізнес. Вони власники закусочної, де продають бургери. Заклад міг би процвітати, якби не постійні халепи. Насправді ще й місце розташування не дуже вдале. По сусідству продає свої піци Джиммі Престо, а це неймовірно дратує. Дехто вважає, що на заваді популярності закусочної головна перепона – це невгамовні непосидючі діти, які неабияк заважають відвідувачам. Проте навряд чи це правда.

Закусочна Боба, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Гуллівер повертається

Оригінальна назва мовою мультфільму : Гуллівер повертається

: Гуллівер повертається Жанр: анімація, пригоди

анімація, пригоди Країна : Україна

: Україна Режисер: Ілля Максимов

Ілля Максимов Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 29 квітня 2021

Гуллівер отримує листа, у якому його просять про допомогу жителі Ліліпутії. Край у страшному занепаді, тож без доброго та мудрого велетня їм не обійтися. Трон посів дивовижний бовдур і кожен відчуває на собі тяжкі наслідки його недоумкуватості. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли в самого не все гаразд?

Гуллівер повертається, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Ліга Монстрів

Оригінальна назва мовою мультфільму : Rumble

: Rumble Жанр: мультфільм, фантастика

мультфільм, фантастика Країна : США

: США Режисер: Геміш Грів

Геміш Грів Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 13 травня 2021

Уявіть собі світ, у якому серед людей живе чимало монстрів. Вони цілком безпечні, привітні до людей і є невіддільною частиною світу. Боротьба монстрів у ринзі – найпопулярніший вид спорту, а монстри-переможці є улюбленцями для безлічі фанатів. Хлопець, на ім'я Вінні, обирає таку ж професію, як і в його батька. Він займається тренуванням монстрів. Наразі його мета – привести до перемоги монстра-аутсайдера, у силу якого ніхто не вірить.

Ліга Монстрів, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Супертварини

Оригінальна назва мовою мультфільму : Super Pets

: Super Pets Жанр: анімація, комедія, бойовик

анімація, комедія, бойовик Країна : США

: США Режисер: Джаред Штерн, Сем Лівайн

Джаред Штерн, Сем Лівайн Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 21 травня 2021

В кого є собака, той знає – це ваш найвідданіший друг. Ось і Супермен у своєму хатньому улюбленцю ніколи не сумнівався. Одного разу, коли Супермен був у відпустці, стало відомо про планування страшного злочину. Аби цього не допустити, пес супергероя береться за справу. Допомагатиме йому кицька, яка не захотіла лишатися осторонь великих справ.

Супертварини, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Лука

Оригінальна назва мовою мультфільму : Luca

: Luca Жанр: мультфільм, фентезі, пригоди, сімейний

мультфільм, фентезі, пригоди, сімейний Країна : США

: США Режисер: Енріко Касароса

Енріко Касароса Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 17 червня 2021

Хлопчик, на ім'я Лука, проводить літо у затишному приморському містечку в Італійській Рив'єрі. Незмінним його компаньйоном у веселих витівках є новий приятель. Відпочинок, сповнений пригодами та новими враженнями, на завжди лишиться у спогадах хлопчиків. Ось тільки є одна деталь, яка може стати на заваді подальшому спілкуванню. Адже новий друг Луки насправді є монстром, що живе у морських глибинах.

Лука, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Посіпаки. Становлення лиходія

Оригінальна назва мовою мультфільму : Minions: The Rise of Gru

: Minions: The Rise of Gru Жанр: мультфільм, пригоди, бойовик

мультфільм, пригоди, бойовик Країна : США

: США Режисер: Кайл Балда, Бред Еблесон

Кайл Балда, Бред Еблесон Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 1 липня 2021

Ласкаво просимо до світу, де живуть посіпаки. Ці невгамовні створіння не знають, що таке спокій. Вони не зупиняться, поки не знайдуть для себе геніального негідника, щоб виконувати усі його забаганки.

Посіпаки. Становлення лиходія, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Космічний джем: Нові легенди

Оригінальна назва мовою мультфільму : Space Jam: A New Legacy

: Space Jam: A New Legacy Жанр: мультфільм, бойовик, пригоди, комедія, спорт, сімейний

мультфільм, бойовик, пригоди, комедія, спорт, сімейний Країна : США

: США Режисер: Малкольм Д. Лі

Малкольм Д. Лі Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 15 липня 2021

На глядачів чекає продовження баскетбольного протистояння героїв Looney Tunes з мультяшними прибульцями.

Космічний джем: Нові легенди, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Монстри на канікулах 4

Оригінальна назва мовою мультфільму : Hotel Transylvania 4

: Hotel Transylvania 4 Жанр: мультфільм, пригоди, комедія

мультфільм, пригоди, комедія Країна : США

: США Режисер: Генндій Тартаковський, Тодд Дархем

Генндій Тартаковський, Тодд Дархем Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 5 серпня 2021

Ласкаво просимо до Готелю Трансильванія, власником якого є неперевершений граф Дракула. Саме тут найрізноманітніші монстри, що втомилися від людського галасу та метушні, можуть насолодитися спокоєм. На них чекає звична оку атмосфера.

Монстри на канікулах 4, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Енканто: Світ магії

Оригінальна назва мовою мультфільму : Encanto

: Encanto Жанр: анімація, пригоди, сімейний

анімація, пригоди, сімейний Країна : США

: США Режисер: Джаред Буш, Чаріс Кастро Сміт, Байрон Говард

Джаред Буш, Чаріс Кастро Сміт, Байрон Говард Тривалість : 120 хв

: 120 хв Коли: з 8 грудня 2021

Юна героїня і її сім'я живуть в Колумбії в чарівному будинку. Всі члени цієї родини володіють магічними здібностями, але дівчинка, на жаль, не має ніякої суперсили.

Енканто: Світ магії, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

Співай 2

Оригінальна назва мовою мультфільму : Sing 2

: Sing 2 Жанр: мультфільм, комедія, сімейний

мультфільм, комедія, сімейний Країна : США

: США Режисер: Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе

Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе Тривалість : ? хв

: ? хв Коли: з 23 грудня 2021

Хіба можна спокійно сидіти на місці, коли у душі лунає музика, а спів сам виривається назовні? Дикобразиха Еш, Горила Джоні, Свиня Розіта та багато-багато інших учасників співочого конкурсу добре пам'ятають наскільки сильно спів змінив їхні життя. Тож коала Бастер Мун, напевно, має організувати щось новеньке. Не пропадати ж таланту!

Співай 2, дивитись трейлер мультфільму онлайн:

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