Новини з усього світу: дивіться трейлер першого вестерна з Томом Хенксом

Студія Universal опублікувала трейлер майбутнього вестерну "Новини з усього світу" режисера Пола Грінграсса. Дивіться відео з Томом Хенксом на Радіо МАКСИМУМ!

Головну роль у картині "Новини з усього світу" виконав актор Том Хенкс. Раніше він уже співпрацював з режисером під час зйомок у фільмі "Капітан Філліпс".

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Сюжет фільму. Дія розгортається через 5 років після закінчення Громадянської війни у США. У центрі сюжету – ветеран і вдівець капітан Джефферсон Кайл Кід (Хенкс), який кочує з міста у місто, розповідаючи мешканцям реальні історії про президентів, королів і битви, що відбуваються у різних куточках світу. Одного разу він перетинається з дівчинкою Джоанною, яка потрапила у плем'я кайова. Капітан вирішує повернути дитину до законних родичів.

Новини з усього світу – дивіться трейлер вестерну з Томом Хенксом:

Прем'єра фільму запланована на грудень.

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