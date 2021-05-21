Том Гіддлстон розповів усе про Локі за 30 секунд у новому відео від Marvel

Влітку на нас очікує нова крута прем'єра. Глядачі зможуть побачити серіал "Локі" від Marvel з Томом Гіддлстоном у головній ролі. Вийде він уже наступного місяця на стрімінговому сервісі Disney +.

Для тих, хто пропустив або вже встиг призабути попередні пригоди головного трикстера кіновсесвіту: артист у спеціальному ролику на ютубі люб'язно спробував викласти усе життя свого персонажа всього за 30 секунд.

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І це у нього майже вийшло. Але актор, не виходячи з образу, все одно вдався до шахрайства і помахом руки поставив таймер на паузу, додатково розповівши початкову зав'язку шоу.

Відповідно до неї, Бог хитрості й обману порушує природний хід перебігу часу, через що потрапляє у полон до організації, покликаної не допускати подібних неприємностей.

Прем'єра "Локі" запланована на 9 червня.

За цим посиланням ви можете глянути трейлер серіалу "Локі". Коротке відео покаже, що ж очікує на нас у серіалі, головним героєм якого є улюбленець мільйонів Том Гіддлстон.

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