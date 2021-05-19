9 ідеальних незнайомців: дивіться тизер нового серіалу з Ніколь Кідман

У мережі з'явився другий тизер нового серіалу Ніколь Кідман "9 ідеальних незнайомців". Відео опублікував стрімінговий сервіс Hulu на своєму ютуб-каналі.

Новий серіал з Ніколь Кідман вийде 18 серпня. Він розповість про гостей таємничого курорту "Будинок Транквіллум", розташованого у лісі. Як видно у тизері, зовні спокійне місце таїть у собі чимало загадок, але приїхавши на ретрит туристи не здогадуються про них.

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Кідман виконує у серіалі роль директора курорту. Серед гостей "Дому Транквіллума" будуть Мелісса МакКарті, Люк Еванс, Реджина Холл, Боббі Каннавале, Грейс Ван Паттен, Ешер Кедді, Майкл Шеннон, Самара Вівінг і Мелвін Грегг.

9 ідеальних незнайомців, дивіться тизер серіалу з Ніколь Кідман:

У "9 ідеальних незнайомцях" буде вісім епізодів. Вони будуть засновані на однойменній книзі Ліани Моріарті. Сценарій серіалу написали Девід Е.Келлі, Джон-Генрі Баттеруорт і Саманта Штраус. Останні двоє виступають шоураннерами проєкту.

Келлі раніше уже працював над екранізацією творчості Моріарті. Він написав телеадаптацію її роману "Велика маленька брехня", яку також продюсувала Кідман. Восени актриса підтвердила, що у шоу з'явиться третій сезон.

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