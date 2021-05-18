Втрачений символ: дивіться трейлер міні-серіалу, знятого за романом Дена Брауна

Стрімінговий сервіс Peacock, який належить компанії NBC Universal, опублікував трейлер нового міні-серіалу "Втрачений символ" ("The Lost Symbol"). Основою для нього став однойменний роман американського письменника Дена Брауна.

Серіал, трейлер якого з'явився на каналі Peacock, розповість про пригоди Гарвардського професора релігійної симвології Роберта Ленгдона, який добре знайомий читачам за такими бестселерами, як "Ангели і демони", "Код да Вінчі", "Інферно".

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Якщо в кіноекранізацій цього персонажа грав Том Хенкс, то у "Втраченому символі" – лауреат премії Австралійської академії кінематографа і телебачення Ешлі Цукерман. Видання The Vulture вже описало його словом "hot".

Втрачений символ, дивіться трейлер міні-серіалу за романом Дена Брауна:

За сюжетом Ленгдону слід "розв'язати серію смертельних головоломок, щоб врятувати свого викраденого наставника та перешкодити жахливій світовій змові".

Нагадаємо, серед інших майбутніх прем'єр Peacock – документальний серіал, присвячений підготовці Періс Хілтон до весілля з підприємцем і венчурним капіталістом Картером Реума.

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