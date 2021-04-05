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Дивіться повноцінний трейлер серіалу про Локі від Marvel Studios

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Marvel Studios випустила свіжий трейлер серіалу Локі, який розповідає про долю персонажа після Месників: Фінал. Дивимося разом!

Локі, який скористався Тессерактом, виявився у полоні організації, яка спостерігає за часом. Вона стежить, щоб все розвивалося відповідно до задуманого плану, який Локі порушив, зруйнувавши реальність – і тепер йому доведеться все це виправляти. Трейлер з'явився на каналі Marvel Entertainment у ютубі.

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Головну роль, як і в фільмах кіновсесвіту, виконав Том Хіддлстон. Дія серіалу відбувається вже після подій четвертих Месників, де він уникнув смерті від рук Таноса.

Тепер Локі має полагодити реальність і повернути все як було. Але довіряти йому, безумовно, не можна: адже Локі, висловлюючись словами героя Оуена Вілсона (грає начальника поліції часу), "буквально разів з 50 вдаряв людей в спину".

Прем'єра серіалу відбудеться 11 червня.

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