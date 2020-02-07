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Тодоренко у бікіні змусила всіх заздрити

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Ведуча Регіна Тодоренко виставила кумедний кадр, змусивши шанувальників заздрити красуні.

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram.

І ще: Регіна Тодоренко підкорила мережу фото з сином

Нещодавно знаменитість виставила розкішне селфі, вирушивши з їх з Владом Топаловим однорічним сином Михайлом після новорічних канікул на Балі у не менш райський куточок, сонячні Мальдіви. Так, артистка позувала з величезним кокосом на тлі блакитної води, попиваючи молоко з соломинки і примірявши купальник бежевого кольору.

"#стандартне бісяче фото з кокосом, #регинатодоренко", – пожартувала Тодоренко. Фоловери не пройшли повз і засипали Регіну компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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