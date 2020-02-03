Регіна Тодоренко підкорила мережу фото з сином

Ведуча Регіна Тодоренко з однорічним сином знову вирушили на канікули, вибравши для відпочинку райський куточок.

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила кумедний кадр з їх з Владом Топаловим однорічним сином Михайлом, вирушивши після новорічних канікул на Балі у не менш райський куточок, сонячні Мальдіви. Так, артистка і малюк позували на тлі літака.

"Син, ти – мій герой! Витримати 3 літаки і один спідбоут – це неймовірний показник витривалості! 24 години в дорозі, і ми на морі. Для справжніх мандрівників – дрібниці. Розповісти, як ми літаємо з малюком? Буде вам ця тема цікава?", – поділилася емоціями Тодоренко.

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