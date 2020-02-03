Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Регіна Тодоренко підкорила мережу фото з сином

  • 19
Тодоренко - фото 1
Тодоренко / instagram

Ведуча Регіна Тодоренко з однорічним сином знову вирушили на канікули, вибравши для відпочинку райський куточок.

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram.

І ще: Регіна Тодоренко показала відверте фото з подругами

Нещодавно знаменитість виставила кумедний кадр з їх з Владом Топаловим однорічним сином Михайлом, вирушивши після новорічних канікул на Балі у не менш райський куточок, сонячні Мальдіви. Так, артистка і малюк позували на тлі літака.

"Син, ти – мій герой! Витримати 3 літаки і один спідбоут – це неймовірний показник витривалості! 24 години в дорозі, і ми на морі. Для справжніх мандрівників – дрібниці. Розповісти, як ми літаємо з малюком? Буде вам ця тема цікава?", – поділилася емоціями Тодоренко.

Читайте також: Регіна Тодоренко змусила шанувальників обговорювати її груди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
  • Вчора, 14:20
  • 2494
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1274
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2066866
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз