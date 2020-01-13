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Регіна Тодоренко захопила знімками в бікіні

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Ведуча Регіна Тодоренко показала нові фото. Шанувальники у захваті.

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками відвертими фото.

І ще: Регіна Тодоренко змусила шанувальників обговорювати її груди

Так, на них зірка позувала в чорному купальнику, продемонструвавши пишні груди і підтягнуту фігуру. Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що шанувальники Тодоренко прийшли в захват від її спокусливих форм. Вони засипали зірку компліментами.

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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