Регіна Тодоренко захопила знімками в бікіні

Ведуча Регіна Тодоренко показала нові фото. Шанувальники у захваті.

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, поділилася з шанувальниками відвертими фото.

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Так, на них зірка позувала в чорному купальнику, продемонструвавши пишні груди і підтягнуту фігуру. Відповідні знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що шанувальники Тодоренко прийшли в захват від її спокусливих форм. Вони засипали зірку компліментами.

Гортайте фотогалерею:

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