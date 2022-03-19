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ТНМК і KOZAK SYSTEM – Мамо: слухайте зворушливу пісню про війну
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Гурти ТНМК і KOZAK SYSTEM об'єдналися, щоб записати потужну пісню. Слухайте композицію "Мамо", яка зворушить кожного до глибини до душі.
У ці непрості часи дуже важливо творити. Тож ми дуже вдячні кожному виконавцю, котрий випускає нові пісні. Так, вони з непростими текстами. Так, від них щемить десь у глибині душі. Але вони такі потрібні кожному. Як-от пісня "Мамо" від ТНМК і KOZAK SYSTEM.
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Ця пісня натхненна подіями визвольної війни українського народу проти російської експансії. В ній розповідається про українського солдата, який повертається додому лише на один день й обіцяє мамі, що все буде добре.
24 лютого Україна прокинулась від вибухів – так почалася нова епоха в історії людської цивілізації. Звичний світ вже ніколи не буде колишнім, війна торкнулася кожного українця, кожної родини, кожної оселі. За ці тижні країна невідворотно змінилася – попри легенди про кількість гетьманів на кількість населення, ми зібралися в одне ціле, захищаючи нашу землю. Росія намагається знищити все українське й тільки наші солдати стоять їм на заваді.
"Рік тому Іван Леньо з KOZAK SYSTEM запропонував зробити цей трек, наче оповідь про розмову військового з мамою – на старій кухні, за столом, затягнутим давньою клейонкою. Ця картина одразу жваво поставала перед очима. Ми зробили окрему версію, переписавши текст та змінивши аранжування", – розповів Фоззі.
Рік по тому з'ясувалося, що пісня практично пророча. Тепер кожне слово у ній набуло додаткової ваги. Ще торік ніхто не міг собі навіть уявити, що текст цієї пісні стане настільки реальним.
ТНМК і KOZAK SYSTEM – Мамо, слухайте онлайн зворушливу пісню про війну:
"Коли я продюсував цей трек, мені в деяких місцях відчулося замість кіка використати звук пострілу гармати. Не міг тоді я знати що ця звукова метафора дуже скоро стане для всіх нас суворою реальністю", – додав Фагот.
Іван Леньо зауважив, що нині вся країна, всі її сини та доньки встали на захист Незалежності. Вони стали на захист українського народу.
"І кожна Мама зараз сидить вдома, хвилюється і чекає звісток, але ми можемо запевнити наших мам, що ми повернемося живі. Ворог буде розбитий. Нашим хлопцям та дівчатам, їхнім мамам і татам. Слава Україні!", – сказав він.
Ця пісня знайде відгук у душі кожного. Ми ж просимо вас зателефонувати рідним або підійти до них. Скажіть їм, що ви їх дуже сильно любите. У ці часи це дуже важливо!
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