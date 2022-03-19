Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

ТНМК і KOZAK SYSTEM – Мамо: слухайте зворушливу пісню про війну

  • 170
ТНМК і KOZAK SYSTEM представили зворушливу пісню "Мамо" - фото 1
ТНМК і KOZAK SYSTEM представили зворушливу пісню "Мамо"

Гурти ТНМК і KOZAK SYSTEM об'єдналися, щоб записати потужну пісню. Слухайте композицію "Мамо", яка зворушить кожного до глибини до душі.

У ці непрості часи дуже важливо творити. Тож ми дуже вдячні кожному виконавцю, котрий випускає нові пісні. Так, вони з непростими текстами. Так, від них щемить десь у глибині душі. Але вони такі потрібні кожному. Як-от пісня "Мамо" від ТНМК і KOZAK SYSTEM.

Варте уваги: Тривога: SHUMEI представив потужну пісню, від якої мороз по шкірі

Ця пісня натхненна подіями визвольної війни українського народу проти російської експансії. В ній розповідається про українського солдата, який повертається додому лише на один день й обіцяє мамі, що все буде добре.

24 лютого Україна прокинулась від вибухів – так почалася нова епоха в історії людської цивілізації. Звичний світ вже ніколи не буде колишнім, війна торкнулася кожного українця, кожної родини, кожної оселі. За ці тижні країна невідворотно змінилася – попри легенди про кількість гетьманів на кількість населення, ми зібралися в одне ціле, захищаючи нашу землю. Росія намагається знищити все українське й тільки наші солдати стоять їм на заваді.

"Рік тому Іван Леньо з KOZAK SYSTEM запропонував зробити цей трек, наче оповідь про розмову військового з мамою – на старій кухні, за столом, затягнутим давньою клейонкою. Ця картина одразу жваво поставала перед очима. Ми зробили окрему версію, переписавши текст та змінивши аранжування", – розповів Фоззі.

Рік по тому з'ясувалося, що пісня практично пророча. Тепер кожне слово у ній набуло додаткової ваги. Ще торік ніхто не міг собі навіть уявити, що текст цієї пісні стане настільки реальним.

ТНМК і KOZAK SYSTEM – Мамо, слухайте онлайн зворушливу пісню про війну:

"Коли я продюсував цей трек, мені в деяких місцях відчулося замість кіка використати звук пострілу гармати. Не міг тоді я знати що ця звукова метафора дуже скоро стане для всіх нас суворою реальністю", – додав Фагот.

Іван Леньо зауважив, що нині вся країна, всі її сини та доньки встали на захист Незалежності. Вони стали на захист українського народу.

кожна Мама зараз сидить вдома, хвилюється і чекає звісток, але ми можемо запевнити наших мам, що ми повернемося живі. Ворог буде розбитий. Нашим хлопцям та дівчатам, їхнім мамам і татам. Слава Україні!", – сказав він.

Ця пісня знайде відгук у душі кожного. Ми ж просимо вас зателефонувати рідним або підійти до них. Скажіть їм, що ви їх дуже сильно любите. У ці часи це дуже важливо!

Слухайте також: Олег Скрипка представив круту кричалку "Героям слава!"

пропозиції партнерів
Новини