Олег Скрипка представив круту кричалку "Героям слава!"

Ми продовжуємо нагадувати про те, що дуже важливо боротися з окупантами на всіх можливих фронтах. Культурний – не виняток. Тож дуже тішимося, коли наші виконавці представляють круті пісні!

От, наприклад, Олег Скрипка представив кричалку "Героям слава!". Вона однозначно сподобається кожному. І мовиться не лише про футбольних фанатів.

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Олег Скрипка – Героям слава! – слухайте круту кричалку від співака:

"Шановне Українське Вояцтво! Звитяжне Козацтво! Волонтери та волонтерки! Українці, україночки та все прогресивне людство! Слава вам! Ви нищите ворога на всіх фронтах! Та наближаєте той час, коли світ очиститься від цього хибного протуберанця історії", – написав Олег Скрипка у своєму інстаграмі.

Він закликав невпинно скеровувати окупантів у відомому всім напрямку, адже вони на це заслужили. І не забувайте, що перемога буде за нами!

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