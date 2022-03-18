Тривога: SHUMEI представив потужну пісню, від якої мороз по шкірі

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що у непрості для країни часи народжується дуже потужна та потрібна музика. Так, виконавець SHUMEI представив пісню "Тривога", яка викликає мороз по шкірі.

Співак не лише випустив пісню "Тривога", а й показав потужний кліп до неї. Над ним працював режисер Володимир Шурубура. Дивіться відеороботу від SHUMEI на Радіо MAXIMUM!

Варте уваги: Гімн воїнам, які захищають Україну: Саша Чемеров і Женя Галич випустили круту пісню

У цій відеороботі я старався передати нинішній душевний стан кожного українця. Я не можу підібрати слів, щоб описати нашу націю. Мужністю кожного УКРАЇНЦЯ зараз вражається весь світ. Дякую Вам за це!, – сказав співак.

SHUMEI – Тривога, дивіться потужний кліп про війну в Україні:

Він також закликав усіх допомагати українській армії. Зробити це можна за цим посиланням. Пам'ятайте, що кожна гривня зараз дуже важлива!

Додайте до плейлиста цю пісню, а також діліться нею з друзями. Творчість SHUMEI однозначно заслуговує на те, щоб композицію почули якомога більше людей!

Читайте також: Олег Скрипка представив круту кричалку "Героям слава!"