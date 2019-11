Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди

Тіна Тернер святкує свій День народження 26 листопада. Американській співачці, актрисі, танцівниці та володарці 8 премій "Ґреммі" Тіні Тернер виповнюється 80 років. Насолоджуйтеся найкращими хітами та влучними мотиваційними цитатами зірки.

Улюблений вираз "королеви рок-н-ролу" звучить так – "Поки я жива, я хочу бути красивою!" 80-річній Тіні Тернер це досі вдається. Завдяки неймовірній харизмі, потужному вокалу й ефектним сценічним костюмам зірка досі виступає та тішить своїх фанатів!

"У сім'ї, де я росла, з любов'ю було туго. Я була небажаною дитиною, тому що прив'язала мати до батька, з яким вона більше не хотіла бути. А недолюблені діти люблять дуже сильно і самовіддано"

При народженні її звали Анна Мей Буллок, а зіркою Тіною Тернер вона стала набагато пізніше. Майбутня зірка рок-н-ролу розпочала свою кар'єру у церковних хорах штату Теннессі. Проте не це стало поштовхом до її популярності.

Доленосна зустріч з Айком Тернером, якому Тіна завдячує прізвищем, змінила історію світової музики. Анна зустріла лідера гурту "Kings of Rhythm" в кінці 1950-х. Пізніше блюзовий музикант Айк Тернер і Анна Буллок пов'язали свої долі шлюбом. Після 1958 року вони почали виступати як дует Ike & Tina Turner. З 1960-х й до початку 1970-х років дует був дуже популярним.

Проте в 1976 році Тіна Тернер втекла від чоловіка, адже він зловживав наркотиками та бив її. Відтоді Тіна виступає сольно, проте спочатку її кар'єра стрімко розвивається лише в Європі.

"Я навчилася бути щасливою незалежно від чоловіків. У житті це зустрічається досить рідко. Мене зробив щасливою мій успіх. Я не дуже-то вірю, що мене міг би ощасливити який-небудь чоловік"

У 1984 році Тіна Тернер повертає собі популярність й в США – її хіт "What's Love Got to Do With It?" посів першу сходинку в чарті Billboard Hot 100.

Наступного року Тіна Тернер отримує дві премії Ґреммі. Одну за сингл "One of the Living", а другу – за дует з Браяном Адамсом "It's Only Love".

"Щастя – це стан душі та ваш усвідомлений вибір. Ми маємо право бути щасливими й самі вирішуємо, бути такими чи ні. Більш того, щастя може бути "заразним". Спробуйте оточити себе щасливими людьми, і ви будете здивовані, наскільки швидко запанує навколо атмосфера щастя"

Попри свій вік, Тіна Тернер продовжує гастрольну діяльність й досі. Зокрема, 2008 року вона здійснила турне "Tina: Live in Concert Tour" по Північній Америці, а також отримала чергову премію Ґреммі за участь у запису альбому "River: The Joni Letters".

"Щоб бути на істинному шляху і не сходити з нього, потрібно мати тих, хто молиться за тебе, в чиїх ти серцях. Люди світу повинні мати духовність і віру. Потрібно зрозуміти, хто ти є, щоб стати на істинний шлях і залишатися світлою людиною"

"Я знаю, що люди чекають від мене якихось кроків, але для мене музична кар'єра перестала бути головним у житті. Я зробила багато і зупинилася вчасно. Я себе не обмежую, я здорова і щаслива в шлюбі, роблю все, щоб моїй родині було добре. Моя мета – дарувати людям правду і допомагати в міру можливості. Це найкраще, що я можу зараз робити"

З 1994 року Тіна Тернер мешкає в Шато Алгонкен на березі озера неподалік від Цюриха. У 2013 році вона стала швейцарською громадянкою й отримала швейцарський паспорт, а також підписала відмову від американського громадянства. В липні 2013 у віці 73 років вона вийшла заміж за німця Ервіна Баха, якому на той момент було 56, і з яким мала стосунки з 1986 року.

"Я стала набагато сильніше, виростила дітей і пережила важкі часи. Зараз я щасливіше, ніж коли-то могла собі уявити" "Якщо ви дбаєте про себе, неважливо, скільки вам років – 40, 60 або 70, ви завжди будете виглядати добре. У сучасному світі ви можете дозволити собі виглядати на той вік, на який захочете самі"

Музична кар'єра Тіни Тернер триває вже 60 років. В останні роки співачка пережила трансплантацію нирки (2017 рік, донор – чоловік Тіни, продюсер Ервін Бах) та рак кишківника.

"Я виглядаю чудово. Відчуваю себе добре. Я пережила серйозні хвороби й до сих пір відновлююся. Начебто життя дало мені другий шанс!" – поділилася зірка.

Також Тіна Тернер зізналася, що щаслива дожити до 80, хоча її здоров'я все ще далеко від досконалості.

