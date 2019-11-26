На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди
-
- 31
Тіна Тернер святкує свій День народження 26 листопада. Американській співачці, актрисі, танцівниці та володарці 8 премій "Ґреммі" Тіні Тернер виповнюється 80 років. Насолоджуйтеся найкращими хітами та влучними мотиваційними цитатами зірки.
Улюблений вираз "королеви рок-н-ролу" звучить так – "Поки я жива, я хочу бути красивою!" 80-річній Тіні Тернер це досі вдається. Завдяки неймовірній харизмі, потужному вокалу й ефектним сценічним костюмам зірка досі виступає та тішить своїх фанатів!
І ще: Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
"У сім'ї, де я росла, з любов'ю було туго. Я була небажаною дитиною, тому що прив'язала мати до батька, з яким вона більше не хотіла бути. А недолюблені діти люблять дуже сильно і самовіддано"
При народженні її звали Анна Мей Буллок, а зіркою Тіною Тернер вона стала набагато пізніше. Майбутня зірка рок-н-ролу розпочала свою кар'єру у церковних хорах штату Теннессі. Проте не це стало поштовхом до її популярності.
"Я навчилася бути щасливою незалежно від чоловіків. У житті це зустрічається досить рідко. Мене зробив щасливою мій успіх. Я не дуже-то вірю, що мене міг би ощасливити який-небудь чоловік"
"Щастя – це стан душі та ваш усвідомлений вибір. Ми маємо право бути щасливими й самі вирішуємо, бути такими чи ні. Більш того, щастя може бути "заразним". Спробуйте оточити себе щасливими людьми, і ви будете здивовані, наскільки швидко запанує навколо атмосфера щастя"
"Щоб бути на істинному шляху і не сходити з нього, потрібно мати тих, хто молиться за тебе, в чиїх ти серцях. Люди світу повинні мати духовність і віру. Потрібно зрозуміти, хто ти є, щоб стати на істинний шлях і залишатися світлою людиною"
"Я знаю, що люди чекають від мене якихось кроків, але для мене музична кар'єра перестала бути головним у житті. Я зробила багато і зупинилася вчасно. Я себе не обмежую, я здорова і щаслива в шлюбі, роблю все, щоб моїй родині було добре. Моя мета – дарувати людям правду і допомагати в міру можливості. Це найкраще, що я можу зараз робити"
"Я стала набагато сильніше, виростила дітей і пережила важкі часи. Зараз я щасливіше, ніж коли-то могла собі уявити"
"Якщо ви дбаєте про себе, неважливо, скільки вам років – 40, 60 або 70, ви завжди будете виглядати добре. У сучасному світі ви можете дозволити собі виглядати на той вік, на який захочете самі"
"Я виглядаю чудово. Відчуваю себе добре. Я пережила серйозні хвороби й до сих пір відновлююся. Начебто життя дало мені другий шанс!" – поділилася зірка.
Також Тіна Тернер зізналася, що щаслива дожити до 80, хоча її здоров'я все ще далеко від досконалості.
До теми: Тіна Тернер виходить заміж
-
16:45Даша Астаф'єва повністю роздяглася на даху багатоповерхівки: фото 18+
-
16:31Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди
-
16:20В Англії знайшли незвичний перстень Оскара Вайлда
-
16:03У WhatsApp запустять нову цікаву функцію
-
15:50Кім Кардашян показала, як правильно їсти M&M's: її лайфхак підірвав мережу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:25Сексуальна Белла Хадід позувала у скляному кубі
-
15:15Сексуальна Демі Роуз розбурхала мережу знімком топлес (18+)
-
14:50П'ять ефективних способів обдурити голод
-
14:28Скандальне плаття Олени Зеленської виставили на аукціон
-
14:07Незвичайна сумка співачки Lizzo викликала ажіотаж в мережі: фотофакт
-
13:52Зникла наречена 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал
-
13:31Facebook запустив додаток, в якому користувачам платять за проходження опитувань
-
13:14Які штрафи загрожують українським водіям за "лисі" шини: детальне пояснення
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:56Skoda показала крихітний міський електромобіль
-
12:35Археологи знайшли найдавнішу у світі шахову фігуру
-
12:11Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти
-
12:00Новенька: які актори зіграли головні ролі в серіалі
-
11:53Науковці з'ясували, чим корисні нічні жахи
-
11:29У США лабрадор годину самостійно катався на авто: курйозне відео
-
11:08СидорЕнки-СидОренки 33, 34 серія: дивитись онлайн смішний серіал
-
10:48Спокуслива Тіна Кароль показала кокетливе відео у відвертому образі
-
10:20Названі претенденти на звання найкращого авто Європи 2020
-
09:51У мережі показали віллу на Мальдівах з підводною спальнею: вражаючі фото
-
16:31Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди
-
13:14Які штрафи загрожують українським водіям за "лисі" шини: детальне пояснення
-
12:11Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти
-
10:20Названі претенденти на звання найкращого авто Європи 2020
-
07:15Ваші смакові вподобання розкажуть, наскільки ви вправний коханець
- 25 листопада
-
20:00Чорна п'ятниця 2019: поради, як купити на розпродажі речі зі знижками
-
18:25ТОП 6 фільмів про школу, які варто переглянути
-
17:14Що означають емблеми автомобілів: цікаві факти, які вас здивують
-
15:45Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти
-
13:32Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100
-
12:13Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
11:30alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
09:23Стало відомо, коли з'являться електронні водійські права
-
07:17Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі
-
00:10Танці з зірками 2019: хто переміг у суперфіналі шоу
- 24 листопада
-
21:23Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою
-
19:50Як відпочити, якщо до відпустки ще пів року: дієві поради
-
18:33ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним
-
17:25Дівчина тижня: безсоромна модель Прісціла Учоа, яка обожнює зніматися голяка (18+)
-
14:13Юрку Юрченку – 47: слухайте улюблені хіти зірки 90-х
-
10:49X-фактор 10 сезон: хто з учасників пройшов у прямі ефірі
-
08:56Цей тип кави корисний для чоловічого здоров'я
- 23 листопада
-
21:53Ці продукти суттєво знижують рівень тестостерону
-
19:50Рейтинг найдешевших різдвяних ярмарків Європи
-
17:25П'ять перевірених способів покращити пам'ять