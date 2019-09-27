Тіна Кароль звела з розуму мережу спокусливим образом у короткому платті: пікантне фото

Українська поп-діва Тіна Кароль останнім часом вражає своїх шанувальників ефектними нарядами, які стають все більш грайливими і відвертими. На новому знімку красуня підкорила мережу появою в рожевій атласній мінісукні, яка ідеально підкреслила її фігуру.

Так, на сторінці Тіни Кароль в Instagram з'явився новий пікантний знімок. На свіжому фото співачка позує в неоново-рожевому платті, яке вигідно підкреслило апетитні форми красуні.

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Відвертий наряд на тонких бретелях від українського бренду одягу CULTNKD в точності повторює її витонченою фігуру. Вартість сукні становить 350 доларів.

Фотограф сфотографував поп-діву з боку спини – вона грайливо обернулася через плече. Волосся частково впало на обличчя, а легкий макіяж в ніжних рожевих тонах став завершальним штрихом образу Тіни.

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