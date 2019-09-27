Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Тіна Кароль звела з розуму мережу спокусливим образом у короткому платті: пікантне фото

  • 43
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська поп-діва Тіна Кароль останнім часом вражає своїх шанувальників ефектними нарядами, які стають все більш грайливими і відвертими. На новому знімку красуня підкорила мережу появою в рожевій атласній мінісукні, яка ідеально підкреслила її фігуру.

Так, на сторінці Тіни Кароль в Instagram з'явився новий пікантний знімок. На свіжому фото співачка позує в неоново-рожевому платті, яке вигідно підкреслило апетитні форми красуні.

Це цікаво: На яких голлівудських селебріті схожі українські зірки: фотоперевтілення з Gradient

Відвертий наряд на тонких бретелях від українського бренду одягу CULTNKD в точності повторює її витонченою фігуру. Вартість сукні становить 350 доларів.

Фотограф сфотографував поп-діву з боку спини – вона грайливо обернулася через плече. Волосся частково впало на обличчя, а легкий макіяж в ніжних рожевих тонах став завершальним штрихом образу Тіни.

Читайте також: Солістка KAZKA відверто зізналася в особистому

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
  • 23 вересня, 18:21
  • 648
Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
  • 25 вересня, 18:51
  • 1903
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1338
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз