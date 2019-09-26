Солістка KAZKA відверто зізналася в особистому

Олександра Зарицька, яка натякнула на роман з колегою, запитує дозволу на нову фотосесію і збирається кардинально змінити свою яскраву зовнішність.

Нещодавно група KAZKA повернулася з Америки, де дала кілька концертів. Солістка популярного тріо Олександра Зарицька відверто розповіла, яку різницю побачила між українками і американками.

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"Я запам'ятала американських дівчат тому, що вони всі дуже різні, неймовірно відкриті, і мені навіть здалося, що у них немає ніякого страху", – коментує солістка групи KAZKA Олександра Зарицька. Можливо, саме це і надихнуло дівчину на те, щоб опублікувати доволі відверте фото в своєму Instagram.

"Мені цікаво експериментувати, цікаво дивитися на себе з різних кутів. Наприклад, зараз я думаю зробити якусь цікаву фотосесію в еротичному стилі. Треба тільки з бабусею поговорити, домовитися, адже вона часто робить мені зауваження, але я потихеньку її привчаю і прошу бути терплячою", – зізнається артистка.

А Саші, до речі, є, що показати, крім спокусливих форм. Дівчина доводить: краса – це не вага і параметри, а вдосконалити себе може будь-яка жінка.

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