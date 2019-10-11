Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Тіна Кароль знялася без білизни: шанувальники у захваті

  • 8
Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Розкішна Тіна Кароль знялася в строгому піджаку на голе тіло, продемонструвавши оголені груди.

Українська співачка Тіна Кароль показала пікантне фото на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Тіна Кароль показала атмосферне романтичне фото

Зірка знялася без білизни, частково оголивши груди. На знімку Кароль позує в чорному піджаку на голе тіло. Частина кадру затемнена, і складається враження, що тіло зірки ніби проявляється з простору. З-під розстебнутого піджака видно частину оголених грудей Кароль. Сексуальний образ зірка доповнила каблучками, сережками та браслетами, а також фірмовою червоною помадою.

Тим часом Оля Полякова нещодавно брала участь у шоу Танці з зірками в ролі запрошеної ведучої зіркового балкона. Так, артистка разом з подругою Тіною Кароль помінялися ролями, примірявши образи одна одної, що вийшло дуже кумедно.

Читайте також: Пожежники вже їдуть: оголена Леся Нікітюк не на жарт розпалила мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • 08 жовтня, 17:00
  • 749
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 325
ТЕСТ: Вгадай, хто з цих зірок фарбована блондинка
  • 08 жовтня, 10:20
  • 561
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз