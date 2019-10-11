Тіна Кароль знялася без білизни: шанувальники у захваті

Розкішна Тіна Кароль знялася в строгому піджаку на голе тіло, продемонструвавши оголені груди.

Українська співачка Тіна Кароль показала пікантне фото на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка знялася без білизни, частково оголивши груди. На знімку Кароль позує в чорному піджаку на голе тіло. Частина кадру затемнена, і складається враження, що тіло зірки ніби проявляється з простору. З-під розстебнутого піджака видно частину оголених грудей Кароль. Сексуальний образ зірка доповнила каблучками, сережками та браслетами, а також фірмовою червоною помадою.

Тим часом Оля Полякова нещодавно брала участь у шоу Танці з зірками в ролі запрошеної ведучої зіркового балкона. Так, артистка разом з подругою Тіною Кароль помінялися ролями, примірявши образи одна одної, що вийшло дуже кумедно.

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