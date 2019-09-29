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Тіна Кароль показала атмосферне романтичне фото

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Зваблива українська поп-діва Тіна Кароль вразила мережу новим романтичним образом. Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль, яка є постійною ведучою проєкту Танці з зірками 2019, зачарувала своїх шанувальників новим образом. Красуня поділилася з підписниками теплим селфі, яке цілком може підійти для обкладинки глянцю.

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На знімку Тіна з шикарним розпущеним волоссям дивиться прямо в камеру. На обличчі зірки мінімум макіяжу – підведені тільки очі. Кароль як завжди випромінює доброту. Просто неможливо відвести погляд від природної краси співачки. Таких атмосферних і скромних фотографій Тіна Кароль вже не публікувала давно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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