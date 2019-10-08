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Полякова і Кароль помінялися образами на Танцях з зірками: відео

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Полякова і Кароль - фото 1
Полякова і Кароль / hochu

Співачки Оля Полякова та Тіна Кароль перевтілилися одна в одну. Вийшло дуже кумедно!

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль Instagram.

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Нещодавно знаменитість брала участь у шоу Танці з зірками в ролі запрошеної ведучої зіркового балкона. Так, артистка разом з подругою Тіною Кароль помінялися ролями, примірявши образи одна одної, що вийшло дуже кумедно.

"У сьомому ефірі не тільки зірки змінили партнерів, а й @tina_karol і @polyakovamusic обмінялися образами. Як тобі таке перевтілення?", – йдеться на офіційній сторінці Танців. Фоловери не пройшли повз: "Ого, такого ми ще не бачили. Дві Полякових на Танцях з зірками", "Нарешті Кароль без червоної помади і волосся на бік", "Я не взнала Полякову у такому вигляді", "Тіні не завадило б додати трохи перцю, ну занадто солодка...", "Круті!", "Дві кривляки", "Смішно, весело".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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