Тіна Кароль завела мережу сміливим фото без одягу

Останнім часом українська поп-діва Тіна Кароль часто радує своїх шанувальників гарячими кадрами. І цього разу зірка розбурхала підписників відвертим фото лише в білизні.

Так, Тіна Кароль поділилася чуттєвим знімком, на якому позувала в одній спідній білизні тілесного відтінку. При цьому, красуня закрила очі, ніби занурюючись у свій Всесвіт, що зробило кадр ще ефектнішим.

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Артистка останнім часом взяла за тенденцію викладати відверті знімки, які моментально привертають увагу публіки, і завойовують безліч лайків та коментарів у соцмережах. Чергове спекотне фото співачки уже оцінили користувачі мережі та засипали зірку компліментами.

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