Популярна українська співачка засвітила голі сідниці: пікантне відео

Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома також як MamaRika, поділилася пікантним відео. Красуня показала шикарну фігуру у спокусливому купальнику.

MamaRika зараз відпочиває від холодних українських буднів у райському Таїланді. І артистка не забуває радували своїх шанувальників ефектними кадрами. Так, зірка опублікувала в Instagram гаряче відео з відпочинку.

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На ролику, який красуня зняла для популярної соцмережі TikTok, співачка позує в басейні. У кадрі артистка знята зі спини, засвітивши голі сідниці. Підписники, побачивши спокусливе відео, засипали MamaRika компліментами.

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