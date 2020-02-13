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Ірина Федишин спантеличила мережу знімком у бікіні

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Ірина Федишин - фото 1
Ірина Федишин / instagram

Співачка Ірина Федишин насолоджується відпочинком. А шанувальники активно обговорюють фігуру зірки.

Популярна українська співачка Ірина Федишин, яка в грудні потрапила в ДТП, похвалилася фото в купальнику і поділилася враженнями про відпочинок в ОАЕ.

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Поки Ірина розповідала про переліт і принади відпочинку, її шанувальники розглядали фігуру співачки і купальник. Вони вирішили, що зірка чекає на дитину. Нагадаємо, що Ірина Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник виховують синів Юрія та Олега.

"Оскільки на дворі лютий, цього разу ми зупинилися на Дубаї. Температура повітря тут +25, вода у морі трохи прохолодна, хоча діти купаються. Вітерець тут спокійний, загалом погода комфортна. Дубай це місто, у якому є де погуляти і є, на що подивитися", – підписала публікацію співачка.

Допис, поширений Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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