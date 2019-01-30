Тіна Кароль засвітилася у ніжних обіймах Дана Балана

У мережі активно обговорюють передбачувану симпатію Дана Балана до Тіни Кароль. Багато хто вважає, що між зоряними тренерами пробігла іскра.

Зірки Тіна Кароль і Дан Балан познайомилися на зйомках вокального проекту Голос країни 9.

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Про теплі стосунки артистів натякнув і головний продюсер шоу Володимир Завадюк. На сторінці в Instagram він опублікував фото зі знімального майданчика. Між зоряними тренерами є почуття. "This is a battle day. Зверніть увагу, як Dan Balan зворушливо обіймає Тіну Кароль. Це гарячий сезон", – написав Володимир.

Раніше повідомлялося, що всесвітньо відомий артист Dan Balan вперше зайняв тренерське крісло на Голос країни 9. Компанію йому склали наші зірки Тіна Кароль, Потап і Monatik. При цьому шанувальники помітили іскру між зарубіжним співаком та українською поп-дівою.

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