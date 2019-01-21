Чому Dan Balan залицявся до Тіни Кароль на Голосі країни 9: зізнання співака

Прем'єра нового сезону Голосу країни 9 заінтригувала не тільки талановитими учасниками, а й стосунками тренерів. Співак Dan Balan, який дебютував у проекті, впродовж першого випуску залицявся до ... Тіни Кароль!

Всесвітньо відомий артист Dan Balan вперше зайняв тренерське крісло на Голос країни 9. Компанію йому склали наші зірки Тіна Кароль, Потап і Monatik. При цьому шанувальники помітили іскру між зарубіжним співаком та українською поп-дівою.

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Після першого випуску новоспечений наставник вокального проекту зізнався, що він у захваті не лише від нового досвіду, а ще й від своєї колеги-суперниці.

Прекрасна Тіна Кароль... Вона мене зачарувала. Неймовірно харизматична жінка. Такі зустрічаються вкрай рідко. Я дуже радий, що проект подарував нам шанс пізнати один одного краще, – поділився 39-річний Dan Balan.

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За словами автора світових хітів, раніше він чув кілька пісень Тіни Кароль, але особисто познайомився з красунею лише цьогоріч за лаштунками Голосу. При цьому під час ефіру Dan Balan жартома поділився, що коли він вперше побачив Тіну, на думку спали такі рядки: "Ах, какая женщина…". А як вам такий кандидат для української поп-королеви?

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