Тіна Кароль поділилася успіхами сина: відеофакт

Популярна українська співачка показала на відео творчі успіхи свого сина Веніаміна.

Популярна українська поп-діва Тіна Кароль показала на відео гру сина Веніаміна на фортепіано. Відповідний ролик опубліковано на фан-сторінці в Instagram tinakarol_fantina, що викликало масу захоплених відгуків серед користувачів.

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"Мій дорогий, моє все", – підписала ролик співачка.

У мережі помітили, що син Кароль помітно подорослішав, а також здивувалися, що хлопчик сидить в окулярах.

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